Muži, pozor! Vedci si myslia, že objavili liek na poruchu erekcie: S objavom im pomohli prasatá

Vedci z Juhočínskej technologickej univerzity sa domnievajú, že prišli na novú metódu liečby niektorých typov erektilnej dysfunkcie. Vyvinuli umelé spojivové tkanivo vo forme náplasti, ktorá dokáže podporiť tuhosť penisu počas erekcie

Ako o tom informoval portál famous.cz, vedci vykonali prvé pokusy na prasatách, ktoré boli úspešné. Teraz sú pripravení vykonávať rovnaké postupy na mužoch.

Corpora lutea v penise sú obklopené spojivovým tkanivom známym ako tunica albuginea, ktoré môže prasknúť a dôjsť k tzv. falošnej zlomenine. Umelá verzia tohto tkaniva, označovaná skratkou ATA, by mohla napraviť zranenia spôsobené sexom, rôznymi nehodami či popálenín. Vyriešiť by to mohlo aj Peyronieho chorobu, pri ktorej je tunica albuginea zjazvená, takže penis je zakrivený a erekcia je buď veľmi bolestivá, alebo sa vôbec nevyskytuje

Po podaní ATA zvieratám sa účinok dostavil takmer okamžite. Vysvetlením je to, že napodobnenina mikroštruktúry prirodzeného tkaniva dosahuje jeho skutočné funkcie. Po mesiaci sa okolo náplasti vytvorí spojivové tkanivo porovnateľné s tým normálnym. Po vstreknutí fyziologického roztoku do penisu dosiahli výskumníci z Juhočínskej technologickej univerzity u postihnutých kancov normálnu erekciu. Tím sa chce ďalej zamerať na korigovanie erektilných orgánov v penise.