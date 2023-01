Miriam s manželom nespia v jednej posteli: Na ich vzťah to malo nečakaný efekt

Tajomstvo najlepšieho sexu je nikdy nespať so svojím manželom. Hovorí to matka štyroch detí, ktorá tvrdí, že ona a jej manžel udržiavajú ich sexuálny život vášnivý, pretože spávajú oddelene.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše portál New York Post, ortodoxná Židovka Miriam Ezaguiová (36) a jej manžel Aron (35) sa dva týždne v mesiaci zdržiavajú intímnej blízkosti úplne. Je za tým nida, náboženské pravidlo, podľa ktorého sa pár nemôže dotýkať až sedem dní po tom, čo žena prestane menštruovať. „Počas tohto obdobia nesmieme byť vo fyzickom kontakte, takže žiadne problémy nemôžeme riešiť bozkami. Musíme sa cez ne preniesť slovami na hlbšej úrovni, a to je vec, ktorá vzťah obohacuje,“ uviedla Miriam.

Aby počas tohto dvojtýždňového obdobia odvrátili akékoľvek pokušenie, manželia začali spať v oddelených posteliach. Po zistení, že im to pomáha aj so spánkom, tak začali fungovať stále. Obaja pracujú v zdravotníctve, takže ich spánkový režim je často nesynchronizovaný. „Rozhodli sme sa pre to, lebo máme radi vlastný priestor, no má to aj určité výhody. Sme vďaka tomu oveľa citlivejší na dotyk, takže to nepovažujeme za samozrejmosť, ale niečo oveľa výnimočnejšie, keď opäť môžeme byť spolu. Keď sa počas dvoch týždňov nemôžete ani len dotknúť, sex vám potom príde ako svadobná noc. Udržiava to vášeň a robí to vzťah intímnejší,“ vysvetlila matka štyroch detí.

Miriam zároveň vyvrátila názory, že toto náboženské pravidlo zabraňuje pohlavnému styku, ktorý by neviedol k počatiu dieťaťa. „Spôsob, akým judaizmus vníma pohlavný styk, je pre pár pozitívny. Keď môžete byť spolu, mali by ste. Bez ohľadu na to, či ide o splodenie dieťaťa alebo len o potešenie. V čase mesiaca, keď je v judaizme dovolené mať sex, to nie je vnímané ako niečo, čo by sme si nemali užívať. Považuje sa to za mimoriadne svätý čas a za niečo, čo môže posilniť vzťah,“ uzavrela.