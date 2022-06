Má to na háku? Sulík na diskusiu o návrhu na jeho odvolanie neprišiel: Aha, kde sa má nachádzať!

Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v utorok ráno vrátili k diskusii k návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Do diskusie boli prihlásení ešte štyria rečníci, v úvode dvom z nich prepadlo poradie.

Minister Sulík sa na utorkovej rozprave o svojom odvolaní nezúčastnil a podľa poslancov odcestoval na dovolenku do Dubaja. "Neviem si predstaviť, že by ma niekto odvolával a ja by som išiel na dovolenku," povedal bývalý minister financií Ladislav Kamenický.

Mimoriadne rokovanie inicioval opozičný Smer-SD. Návrh odôvodnil pasivitou ministra pri predkladaní návrhov na zmiernenie vplyvov zdražovania energií a pohonných látok. Vláda návrh opozície odmietla. Diskusia sa v pléne NR SR začala 16. júna. Šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) tiež informoval, že Sulíka listom požiada, aby počas svojho vystúpenia informoval poslancov o situácii s plynom.

Okrem toho poslancov počas týždňa čaká aj niekoľko neprerokovaných bodov riadnej schôdze, napríklad novela zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní, ktorú predložil koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO) s nezaradeným Tomášom Tarabom. Zákonodarcov čaká i voľba riaditeľa RTVS. Termín zatiaľ známy nie je, v koalícii sa spomína aj september. Okrem toho by mali poslanci hlasovať aj o návrhu opozície na odvolanie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO).