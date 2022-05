Kapitán výletnej lode na Dunaji skolaboval: Strašné, čo nasledovalo! Panika a strach o život

Z pokojného spánku ich vyrušil silný náraz! Výletná loď švajčiarskej spoločnosti v piatok ráno vrazila do betónového piliera železničného mosta v Komárne.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kolízii mal predchádzať kapitánov kolaps. Až 11 pasažierov sa zranilo, pričom osem previezli záchranári do nemocnice.Hrôza a zdesenie zavládli v piatok ráno na výletnej lodi Viking, smerujúcej z Budapešti do Amsterdamu. Jeden z kapitánov lode mal podľa našich informácií odpadnúť, pričom jeho zástupca mal byť práve vtedy vonku. Podľa pasažierov lode prišlo k nárazu o tretej hodine ráno.

„Spali sme, keď loď narazila do mosta. Z postele sme nespadli, no veci z políc popadali na zem,“ uviedol pasažier z Anglicka. Dodal, že väčšina cestujúcich boli Američania. Podľa jeho slov ich do Amsterdamu plánujú do niekoľkých dní dopraviť náhradným plavidlom. Z Komárna ich v piatok po incidente odvážali do Viedne autobusom. Strach z ďalšej plavby, ktorá ich dopraví do holandského cieľa, nemajú.

„Pár ľudí vzali do nemocnice, jedna pani z Anglicka mala udretý bok, ale našťastie sa nikomu nestalo nič vážne,“ prezradila ďalšia pasažierka. Nehoda cestujúcich poriadne vyľakala. „Strašne sme sa vydesili, zľakli sme sa, že sa loď potápa. Všetko popadalo a skončilo na dlážke. Nevieme, čo sa stalo kapitánovi,“ prezradila tretia pasažierka.