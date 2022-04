Veľké gesto Jürgena Kloppa: Nemecký tréner nechce ani o cent viac

Nemecký futbalový tréner Jürgen Klopp vo štvrtok predĺžil zmluvu s Liverpoolom do roku 2026. Renomovanému webu The Athletic sa podarilo zistiť niekoľko podrobností o podpise zmluvy. Hlavný kouč The Reds nepožiadal ani o zvýšenie svojho platu.

Jürgen Klopp prišiel do Liverpoolu v roku 2015. Spoločne vyhrali Ligu majstrov, majstrovstvá sveta klubov, ako aj Premier League. Nie je teda žiadnym prekvapením, že sa klub s nemeckým trénerom dohodol na predĺžení zmluvy do roku 2024. Samotný Klopp podľa webu The Athletic prejavil záujem pokračovať v Liverpoole, keď pred niekoľkými týždňami požiadal o predĺženie zmluvy. Keďže nežiadal o zvýšenie platu, bolo to veľmi rýchle a jednoduché. Napriek tomu sa 54-ročný tréner nemôže sťažovať, keďže ročne zarobí približne 15 miliónov libier. „Je toľko slov, ktorými by som opísal svoje pocity... Potešený, požehnaný, privilegovaný, nadšený... A toto je len začiatok," vyjadril Klopp svoje pocity po podpise novej zmluvy s Liverpoolom. „Aby to fungovalo, musíte sa k sebe hodiť. Tento pocit ma priviedol sem, a preto som už skôr predĺžil zmluvu. Teraz je to iné, pretože sa už poznáme a sme spolu už dlho," povedal nemecký tréner o The Reds.