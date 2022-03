Pred 18 rokmi sme vstúpili do NATO: Dnes vidíme tú dôležitosť viac ako inokedy, pripomínajú ministri

Pri aktuálnom dianí na Ukrajine sa viac ako kedykoľvek predtým ukazuje, že vstup do NATO bola jedna z najdôležitejších udalostí moderných dejín Slovenska. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) pri príležitosti 18. výročia od vstupu Slovenska do Severoatlantickej aliancie.

„Bolo to naše vlastné, suverénne a slobodné rozhodnutie, ktorým sme jasne vyjadrili našu príslušnosť k Západu a k hodnotám demokracie, slobody a právneho štátu a ktorým sme získali najvyššie možné bezpečnostné záruky,“ uviedol Korčok. Slovensko podľa neho za ten čas ukázalo, že je zodpovedný a solidárny spojenec, ktorý aktívne prispieva ku kolektívnej bezpečnosti celej Aliancie. Dodal, že bezpečnosť a stabilita, ktorú členstvo v NATO prinieslo, sa stali základnými piliermi ekonomického, sociálneho a demokratického rozvoja Slovenska.

Šéf diplomacie podotkol, že dianie na Ukrajine zásadne zmenilo strategické bezpečnostné prostredie v celej Európe. Vďaka NATO máme podľa jeho slov vytvorené najlepšie podmienky na to, aby sme mohli adekvátne reagovať a zaistiť bezpečnosť a obranu občanov. "V NATO máme 29 spojencov, s ktorými sme pripravení spoločne brániť každý centimeter aliančného, a teda aj slovenského územia. Našu obranyschopnosť posilňujeme vytvorením novej mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku, v ktorej budú pôsobiť vojaci z Českej republiky, Nemecka, Holandska, USA, Poľska a Slovinska aj so špičkovou vojenskou technikou a obrannými systémami,“ doplnil minister.

Kľúčový samit NATO v Bruseli mesiac po vypuknutí invázie: Dohoda na bojovej skupine na Slovensku! Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pri príležitosti 18. výročia vstupu SR do NATO uviedol, že rozhodnutie vstúpiť do Aliancie si dnes musíme vážiť viac ako kedykoľvek predtým. "Na pozadí udalostí na Ukrajine som si istý, že ak by sme neboli členskou krajinou NATO, agresor by sa pozeral aj priamo na nás," vyhlásil.

Po 18 rokoch podľa ministra bytostne zažívame neuveriteľnú silu NATO. "Aliancia, ktorá funguje na princípe jeden za všetkých, všetci za jedného, je najväčšou možnou zárukou bezpečnosti a obrany SR. Je našou povinnosťou byť pevnou a stabilnou súčasťou reťaze, a to tak, aby sa ju nikto ani len neopovážil pretrhnúť," zdôraznil.

Poznamenal, že témy obrany a bezpečnosti sa ťažko komunikujú širšej verejnosti, a to najmä v čase mieru, keď je však potrebné zodpovedne sa pripravovať na to najhoršie. "Dnes, keď vojna zúri hneď za našimi hranicami, a keď umierajú kvôli ruskej agresii tisíce nevinných ľudí, je, verím, ľahšie hovoriť o potrebe pripravenosti ozbrojených síl, o budovaní kolektívnej obrany, o vynakladaní aspoň dvoch percent HDP na obranu či o budovaní dobrých a silných vzťahov so spojencami," dodal.