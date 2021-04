Infektológ Pavol Jarčuška o najbližších mesiacoch: Čo bude s festivalmi a dovolenkami?

Opatrenia sa uvoľňujú, blížia sa teplejšie dni a s nimi sa Slováci budú chcieť rozutekať na dovolenky či vonkajšie akcie.

Nový Čas sa zhováral s infektológom Pavlom Jarčuškom (57), členom konzília odborníkov, ktoré nastavuje pravidlá a rokuje o nich s vládou. Ako budú vyzerať najbližšie mesiace?

Opatrenia sa pomaly uvoľňujú. Máte ešte strach, že sa dostaneme tam, kde sme boli počas zimy?

- Situácia sa ešte môže zhoršiť, na druhej strane už máme zaočkované relatívne veľké kvantum ľudí a takisto máme zrejme veľkú časť populácie, ktorá prekonala toto ochorenie. My v Košiciach v súčasnosti robíme takú prevalenčnú štúdiu na tvorbu protilátok, kde je zhruba 23 % ľudí tvorcami protilátok proti covidu, pričom do tej štúdie nie sú zaradení ľudia, ktorí boli vakcinovaní.

Myslíte si, že už budú letné festivaly? A ak, tak za akých podmienok?

- Letné festivaly patria k aktivitám, ktoré sú najrizikovejšie - my sme preberali aj eventuálnu možnosť, že by to pri veľmi obmedzenom počte ľudí a pri presných pravidlách kateringu, nosenia rúšok a testovania bolo možné vykonať. Musíme si však počkať, aká situácia bude v lete. Opatrenia budeme upravovať podľa aktuálnych informácií rizikovosti vecí a podľa zaočkovanosti populácie. My odporúčame využívať práve cestovné kancelárie, ktoré by mali vedieť zabezpečiť väčšiu bezpečnosť.

Ako to bude vyzerať tento rok s dovolenkami?

- Mali sme stretnutie s Asociáciou cestovných kancelárií a situácia oproti minulému roku je do istej miery odlišná. Slovensko bolo minulý rok pred dovolenkami krajinou s najnižšími výskytmi koronavírusu v Európe a v súčasnosti je situácia úplne iná. Chceme nastaviť bezpečný model cestovania. Aby sa dalo ísť do rezortu, aby sa v rezortoch nemiešali s ľuďmi z iných krajín, ktoré sú rizikové, a aby bolo všetko viac pod kontrolou cestovnej kancelárie.

Čo hovoríte na výsledky z Brazílie, čo sa týka Sputnika V, ktorý zakázali používať?

- Brazílsky národný regulačný orgán zatiaľ neodporučil to očkovanie. Ja som však viac-menej tú správu dostal v portugalčine, ktorej nerozumiem, takže musím si počkať na to, čo je tam presne napísané, lebo niekedy je veľmi dôležité presne si prečítať, čo je tam napísané. Ale čo sa týka Nemecka, Rakúska a niektorých ďalších krajín, tak tieto krajiny si predbežne objednali vakcínu Sputnik a rátajú s tým, že začnú očkovať až v tom prípade, ak tá vakcína bude registrovaná v Európskej liekovej agentúre.

Keby ste boli vy ministrom zdravotníctva, podpísali by ste očkovanie Sputnikom V?

- Očkovanie Sputnikom je očkovanie látkou, ktorá sa používa v mnohých krajinách sveta. Ale určite by som si počkal na výsledky analýz, ktoré neposudzujú len samotnú bezpečnosť tej vakcíny, ale aj fázu výrobného procesu, ktorý má byť bezpečný a tak ďalej.