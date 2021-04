Česká modelka Pořízková randí s držiteľom Oscara: Jeho bývalá je hviezda seriálu Sex v meste!

Česká modelka Pavlína Pořízková (56) žiari šťastím.

Fotogaléria 29 fotiek v galérii

V nedeľu sa premiérovo objavila na červnenom koberci s novým priateľom. So spisovateľom a scenáristom Aaronom Sorkinom (59) prišli na odovzdávanie filmových cien Oscar. Aaron dokonca bojoval o zlatú sošku - za najlepší pôvodný scenár vďaka svojmu podielu vo filme Chicagský tribunál.

Ako pripomína Blesk.cz, Sorkin už Oscara domá má, v roku 2011 triumfoval so scenárom k filmu Sociálna sieť. Podľa The New York Post majú Pořízková a Sorkin randiť už niekoľko mesiacov. Ako píše portál Page Six, scenárista chodil v minulosti s viacerými známymi ženami. Jednou z jeho expriateliek je herečka Kristin Davis (56), známa ako Charlotte zo seriálu Sex v meste.

Pořízková, modelka pochádzajúca z Prostějova, prežívala ťažké obdobie, keď v roku 2019 zomrel jej manžel, hudobník Ric Ocasek († 75) a následne bojovala s finančnými problémami.