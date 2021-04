Lekár prezradil zásadné pravidlo: Kedy ísť spať, aby sme ráno vstali skvele oddýchnutí?

Mnoho ľudí sa cíti vyčerpane hneď po tom, čo im zazvoní budík a niekedy v tom nezohráva rolu ani samotná dĺžka spánku. Lekár sa vyjadril, čo za tým je.

Ako píše portál Metro, aj napriek tomu, že spánku venujeme podstatnú časť z každého dňa, málokto vie, ako celé naše spanie funguje. Jeden lekár sa však rozhodol dať veci na pravú mieru a poradiť ľuďom, ako si zaistia každú noc kvalitný spánok. Na sociálnej sieti TikTok zverejnil video, v ktorom približuje, aký čas by ste mali ideálne spať, aby ste sa ráno zobudili svieži ako nikdy predtým.

Doktor menom Karan Raj nazval tento tip „90-minútovým pravidlom” a informuje v ňom o tom, že náš mozog sa každú noc pohybuje medzi niekoľkými spánkovými cyklami. „Každý z týchto cyklov trvá približne 90 minút. Najviac svieži sa cítite, ak sa zobudíte na konci jedného z týchto 90-minútových cyklov. Je to preto, lebo ste vtedy najbližšie k vášmu klasickému stavu bdenia a aby ste zvýšili svoje šance, najskôr zistite, v akom čase sa chcete zobudiť,” vysvetľuje.

Funguje to na takom princípe, že si stanovíte čas zobudenia a od neho budete odpočítavať 90 minút až dovtedy, dokým nedosiahnete požadovanú dĺžku spánku. Ak sa napríklad chcete zobudiť o 8:00 ráno, mali by ste ísť spať približne v časovom rozmedzí od 23:00 do 00:30 v noci. Jeho nápomocné video do dnešného dňa dosiahlo viac ako 1,6 miliónov pozretí.

Veľa ľudí v komentároch zostalo rozčarovaných z toho, ako to celé vlastne funguje. „To je šialené, zaujímalo ma, prečo môžem spať 6 hodín alebo 7,5 hodín a cítiť sa skvelo, zatiaľ čo keď spím 8 až 8,5 hodín, tak sa cítim hrozne,” napísal jeden z používateľov. Doktor však upozorňuje, že to nemusí fungovať úplne na každého, keďže v dĺžke našich spánkových cyklov je mnoho výkyvov.