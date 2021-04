Infarkt v jeho živote všetko zmenil: Povinné čítanie pre ľudí, ktorí žijú podobne ako kedysi on

Jeho deň začal ako každý iný – pripravoval sa zas a znova do práce. Až po tom, čo sa mu stalo, konečne veľa pochopil.

Ako píše portál Metro, muž menom Jonathan Frostick dostal v jedno poobedie infarkt, no namiesto toho, aby sa mu pred očami zobrazil celý jeho život spolu s milovanou rodinou, obával sa jedine o prácu. Pochopil, že takýto spôsob žitia je viac ako nezdravý a bol zhrozený z toho, aké dôležité miesto si v jeho živote ukradla práve práca, na ktorú myslel takmer nonstop.

O celú príhodu sa podelil s ostatnými ľuďmi na sociálnej sieti LinkedIn priamo z nemocničného lôžka. V príspevku napísal, že v jednom momente sa nedokázal poriadne nadýchnuť a jeho hrudník bol úplne stiahnutý. Muž sa po prekonaní srdcového infarktu rozhodol vo svojom živote spraviť mnoho závažných zmien, ktoré zdieľal spolu s ostatnými ľuďmi, ktorí žijú podobne zahltení prácou ako kedysi on.

Predsavzal si, že ďalej už nebude celé dni tráviť za pracovným stolom, nebude sa zaoberať vecami, ktoré mu berú energiu a schudne 15 kilogramov. Okrem toho sa bude snažiť žiť tak, aby sa každý deň počítal a v prvom rade chce tráviť omnoho viac času so svojou drahou rodinou. Jeho príspevok sa stal virálnym a získal viac ako 13-tisíc komentárov od ľudí, z ktorých mu väčšina ďakovala za to, že ich inšpiroval k tomu, aby vo svojom živote spravili radikálnu zmenu.

Expertka menom Charlotte Davies tvrdí, že by mali ľudia brať jeho príbeh ako pripomienku toho, aké dôležité je starať sa popri práci aj o vlastné duševné zdravie. Podľa nej platí, že síce práca býva občas stresujúca, no nemala by nikoho z nás ničiť. Odporúča, aby si ľudia osvojili rituál, ktorý budú robiť pred začiatkom a koncom ich pracovného dňa, aby si hlavne teraz počas pandémie jasne oddelili miesto pre prácu a pre oddych a aby v prípade potreby komunikovali s ostatnými ľuďmi, ktorí si môžu prechádzať niečím podobným.