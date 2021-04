Zuzana Belohorcová sa úprimne priznala: Moderátorke sa niečo také stalo prvýkrát

Moderátorka Zuzana Belohorcová (45) sa po rokoch života v zahraničí vrátila na Slovensko. Ale iba nakrátko. Prijala možnosť vstúpiť na chvíľu do vôd slovenského šoubiznisu ako súťažiaca v šou Tvoja tvár znie povedome.

A hoci je od svojej rodinky už nejaký ten piatok odlúčená, účasť v šou rozhodne neľutuje. Výhru by však dopriala mladým účinkujúcim, ktorých by to katapultovalo do sveta šoubiznisu. Zuzana bude rada, keď ju to - podľa vlastných slov - katapultuje domov za manželom a deťmi do Marbelly, kde momentálne známa rodinka žije.

V šou Tvoja tvár znie povedome ste si zaspievali dueto s dcérou. Aké to bolo?

Som rada, že aspoň jedno dieťa ide v mojich šľapajach, umeleckým smerom. Salminka je extrémne šikovná vo všetkom, čoho sa chytí. Vie hrať na bicie, výborne spieva, tancuje, robila balet, gymnastiku. Som šťastná, že som si s ňou v Tvojej tvári mohla dať spoločné dueto. Keď som si vyžrebovala Pitbulla a Christinu Aguileru, hneď mi napadlo, že Salminka by v tom bola úplne pecková. Nehanbí sa, je nadaná, a preto je dobré ukázať, čo v nej je. Musím priznať, že som prvýkrát mala na pódiu trému – bože, čo keď to teraz pokazím ja? Veď to dieťa mi to bude vyčítať do konca života. Ale dali sme to na výbornú a to je pre nás najviac. Je to naša hviezda, sme na ňu veľmi pyšní.

Ako hodnotíte obdobie v šou Tvoja tvár?

Je to pre mňa veľmi pozitívna skúsenosť. Samozrejme, nepočítala som, že to bude za takýchto podmienok, že rodinu neuvidím skoro tri a pol mesiaca, človek sa však musí prispôsobiť danej situácii. Na druhej strane som sa opäť po dlhej dobe ukázala v slovenskom šoubiznise a mohla sa trošku povenovať aj sebe. I keď – človek si povie, som prvýkrát takto bez detí, vyspím sa, oddýchnem si, ale potom príde na to, že ho to vlastne ani nebaví. Ale možno po návrate domov poviem – no tak, rodinka, už sme si to vyskúšali, celkom dobre bezo mňa fungujete, zistili ste, že to ide, tak sa zas zoberiem niekam na nejaký pekný výlet (smiech). Ale nie, rodina má byť pokope, takže sa teším, že budem zase s deťmi, s rodinou a budem žiť taký svoj klasický, pohodový rodinný život. Ale hovorím, toto bola veľmi príjemná skúsenosť. Ďakujem Pepemu (režisér projektu) za takúto príležitosť a za možnosť vyskúšať si takéto premeny, to ma na tom veľmi bavilo. Myslím, že som v každom kole mala možnosť ukázať niečo z môjho tanečného „umenia“, ale aj z herectva a, samozrejme, predviesť sa aj po speváckej stránke. Myslím, že som si ani jedným číslom neurobila hanbu.