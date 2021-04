Dráma v rodine šéfa ĽSNS: Uniesol Kotleba syna z Egypta?! Zrútená exmanželka Frederika prehovorila

Situácia ako z akčného filmu. Vzťah šéfa fašistickej ĽSNS Mariána Kotlebu (44) a jeho exmanželky Frederiky (26) prechádza búrlivým vývojom.

Po tom, čo sa minulý rok definitívne rozviedli a Frederika porodila dcéru Jannat, ktorú má so svojím novým egyptským partnerom, odišla žiť práve do africkej krajiny. Kotleba sa však syna nevie vzdať, čo podľa Frederiky teraz vyvrcholilo tým, že si zobral Ľudovíta (5) z Egypta na Slovensko. To všetko sa malo odohrať bez povolenia. Nový Čas zachytil Kotlebu aj so synom pri príchode na viedenské letisko.

Frederika opisuje, ako malého Ľudovíta zobral jej exmanžel v Egypte a už jej ho nevrátil. „Už som urobila všetko a nikto ich nevie zastaviť,“ povedala pre Denník N. Do situácie mala byť zaangažovaná aj slovenská diplomacia, no tá to nechcela komentovať. Kotleba sa v Egypte, kde Frederika žije už niekoľko mesiacov, objavil na začiatku apríla po pol roku, počas ktorého malého Ľudovíta nevidel.

Zobral si ho k sebe do hotela a matka ho už nevidela. Spočiatku vyzeralo všetko v poriadku, no Frederika tvrdí, že syna si zobral na Slovensko mimo akýchkoľvek dohôd. Pôvodne totiž mali vraj rozhovor o tom, že si Ľudovíta mal zobrať až po tom, čo sa mu skončí škôlka, pokojne aj na celé leto.

To, že si ho berie na Slovensko, sa dozvedela len od syna, s ktorým sa jej náhodou podarilo spojiť. „Syn tu navštevuje škôlku, budúci mesiac majú záverečné skúšky, je to veľmi dôležité. Neviem, čo sa stalo, že urobil takúto vec,“ uviedla exmanželka Kotlebu s tým, že je z toho zúfalá. Vysvetlila, že Kotleba nebol so synom pol roka, preto mu pri stretnutí nerobila žiadne problémy, keď si malého bral. Jej bývalý partner sa k nej mal správať arogantne.

„Povedal mi, že ja nebudem rozhodovať, či si ho vezme, alebo nie, že on si ho môže vziať, kedy chce,“ povedala šokovaná matka pre Šarm. „Upozornila som ho, že máme rozsudok a isté dohody a Ľudko má povinnosti. Škôlka tu v Egypte ho veľmi baví, učí sa výborne. Ja som dúfala do poslednej chvíle, že sa spamätá a vráti mi syna. No on sa so mnou ani riadne nebavil. Upozornila som ho, že nemá môj súhlas a nemá momentálne právo ho vziať. On si ide svoje, že má na to právo, lebo on je jeho otec. Nedal si nič vysvetliť. Ľudkovu školskú tašku mi poslal po taxikárovi,“ dodala Frederika. Tamojšie úrady jej pomôcť nevedeli, keďže obaja sú občanmi Slovenska, a rozsudok súdu, ktorý jej dal Ľudovíta do opatery, nemala preložený.