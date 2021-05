Do Oteckov prichádza nová rodinka: Priznanie Mosného a Bartošovej tvorcov seriálu nepoteší

Pozor, v obľúbenom markizáckom seriáli Oteckovia došlo k veľkej zmene! Do deja totiž pribudla úplne nová rodina Smerekovcov s vlastnou domácnosťou, dvomi chutnými dcérkami a problémami. My vám kvarteto hercov teraz predstavíme podrobnejšie.

Zoe Kachútová (8) ako Lujza

Dcéra speváčky Márie Čírovej sa stala seriálovou Lujzou. Kedy sa rozhodla, že bude herečkou? „Asi vtedy, keď mi tatinko povedal, že je kasting do Oteckov. Ja som síce už predtým hrala, ale iba v takých našich filmoch, ktoré sme si točili s bratom Hugom a s našimi sesternicami. Veľmi ma to bavilo, ale keď som mohla ísť vyskúšať naozajstné natáčanie, bola som úplne šťastná,“ povedala nám Zoe a jej mama všetko trochu spresnila: „Minulý rok sme sa dozvedeli, že Markíza vyhlásila kasting na nové detské tváre do Oteckov, tak sme sa oboch našich detí spýtali, či by to nechceli skúsiť. Samozrejme, obidve nadšene súhlasili, nakoľko sú obrovskí fanúšikovia tohto seriálu. Poslali sme video vizitky a potom v januári nám prišla pozvánka na druhé kolo pre Zoe, potom na tretie, štvrté...“

Malá herečka sa vraj najskôr obávala, či sa nebude pred kamerami mýliť, respektíve či si zapamätá všetky texty. „A aj to, ako sa mám tváriť a na koho sa mám pozerať. Ale nakoniec je to úplne super, veľmi sa nemýlim. Ale čo je pre mňa najťažšie, je hrať, že som naštvaná, a pritom sa mi chce smiať.“ Z jej čerstvej kariéry sa teší celá rodina a Mária vraj nikdy nezabudne, aké to bolo, keď prišla z prvého nakrúcania.

„Pred odchodom naň sme sa pred domom odfotili na pamiatku a všetci sme sa potom nevedeli dočkať, keď konečne príde domov. Samozrejme, prišla úplne šťastná, nadšená, všetko nám dopodrobna opísala, zahrala, vysvetlila a my sme si to veľmi užívali. Celé je to pre nás úplne nová skúsenosť a myslím, že hlavne pre Zoe to je úžasný zážitok. Vidím, ako ju to veľmi baví, s akou chuťou sa učí texty a ako zodpovedne k tomu pristupuje.“ Doma zároveň musel nastať úplne nový režim.

„Na začiatku sme sa pripravovali na nakrúcanie 3 – 4 dni vopred, stále sme si opakovali texty, hrali sme si tie situácie. Ale keď nastala realita a Zoe točila deväť dní za sebou, tak sme pochopili, že toto nie je cesta a učíme sa vždy iba na najbližší deň. Prípadne, ak má niektorý deň veľa obrazov, tak sa tomu venujeme maximálne dva dni. Veľká pomoc je pre nás aj Hugo, ktorého celá táto situácia fascinuje, lebo by chcel byť filmár a režisér a on si so Zoe tie texty veľmi rád prehráva.“