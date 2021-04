Čírovej dcéra novou hviezdou Oteckov: Zoe už okúsila trpkú príchuť nakrúcania

Stíha všetko! Speváčka Mária Čírová (32) je pyšná na svoju rozkošnú dcéru Zoe (8). Talentovaná mladá slečna sa totiž dostala do markizáckeho seriálu Oteckovia a už budúci týždeň ju diváci uvidia na televíznej obrazovke.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Nakrúcanie však nie je jednoduché, preto musela rodina zasadnúť a rozhodnúť, čo bude s jej školskými povinnosťami.

Čírová spoločne s manželom Mariánom Kachútom sú hrdí na svoju dcérku. „Sme! A ako! A držíme jej palce, aby sa jej dobre robilo, tvorilo, aby mala z toho nakrúcania radosť,“ zverila sa usmievavá speváčka. Zoe už zarezáva pred kamerou a nakrúca ostošesť.

Do Oteckov totiž prichádza nová rodina a jednou z dcér herca Braňa Mosného a herečky Alžbety Bartošovej bude malá Kachútová. Zoe si však na vlastnej koži okúsila, že nakrúcania nie je len med lízať, a keď chce všetko stihnúť, musí poriadne zamakať.

„Obsahuje to však aj individuálne štúdium, takže do školy ide vždy vtedy, keď sa nenakrúca a má voľno. Keď sa chystá na Oteckov, učíme sa s ňou texty, keď má voľný deň, pripravuje sa svedomito do školy - pravopis, matematika, prvouka, angličtina, a tiež stále trénujeme na klavíri. Bola by škoda to, čo sa už naučila, len tak zahodiť,“ vysvetlila Čírová.

To však nemení nič na veci, že Zoe je zo seriálového prostredia nadšená a mimoriadne si prácu v seriáli Oteckovia užíva. V rodine Kachútovcov tak rastie pomaly, ale isto hviezda!