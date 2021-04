Pravý dôvod, prečo Meghan nepríde na pohreb princa Philipa († 99): Toto povedala priateľom!

Meghan, manželka princa Harryho, nepriletela do Londýna na pohreb manželovho starého otca princa Philipa.

Špekulovalo sa o tom, že nebola pozvaná, pretože s vojvodom z Edinburghu nemala nijako blízky vzťah, a pretože na pohreb smie maximálne tridsať osôb, uvoľnila miesto niekomu, kto bol manželovi britskej kráľovnej Alžbety II. bližší. Herečka má ale iné vysvetlenie. Vraj nepriletela z úcty k Philipovi, pretože je jasné, že by sa stala stredobodom pozornosti.

Meghan zostala v kalifornskom Montecite so synom Archiem. V šiestom mesiaci tehotenstva by síce cestovať mohla, ale už to nie je ideálne pre zdravie jej dieťaťa. Cesta z USA do Spojeného kráľovstva trvá vyše desať hodín. ,,Meghan povedala, že jej účasť alebo neúčasť na pohrebe princa Philipa jej vzťah s kráľovnou neovplyvní. Povedala, že kráľovná chápe jej absenciu a želala by Meghan, aby ostala zdravá a v bezpečí kvôli bábätku,“ povedala kamarátka.

Dodala, že herečkina mama Doria má starosti a trvala na tom, aby Meghan vo vysokom štádiu gravidity neletela. Avšak hoci toto bola jediná oficiálna verzia vysvetlenia jej absencia na pohrebe, priatelia herečky denníku The Mail zverili, že

,,Meghan tvrdí, že ju teraz zaujíma len jediné, podpora princovi Harrymu. Povedala, že to nechala úplne na ňom, či s ním má letieť na pohreb, alebo nie. Meghan tvrdí, že počas takýchto chvíľ v živote sa musí rodina stretnúť, dať bokom nezhody a byť jednotná. Vyhlásila, že to by chcel princ Philip a že ona je ochotná odpustiť a ísť ďalej," cituje The Mail.