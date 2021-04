Meghan rozhovorom s Oprah pokazila, čo mohla: Expertka vyriekla krutý ortieľ!

Meghan stratila všetku dôveru a rešpekt Britov. Pochovala tak akúkoľvek šancu, že by sa jedného dňa mohla vrátiť späť a ľudia by ju opäť prijali, tvrdí expertka.

Expertka na kráľovskú rodinu Anna Pasternak tvrdí, že Meghan Markle sa už do Veľkej Británie nevráti. Po kontroverznom rozhovore s Oprah Winfrey stratila všetok rešpekt ľudu a rozhnevala členov monarchie, informuje portál Daily Mail.

Princ Harry (36) a vojvodkyňa zo Sussexu (39) sa minulý rok presťahovali do Kalifornie po tom, čo sa oficiálne vzdali svojich kráľovských povinností aj právomocí. Podľa Anny Pasternak pár nezostal vo Veľkej Británii dostatočne dlho a obyvatelia sa teraz cítia „zradení“. Predtým sa snažili Meghan vrelo privítať a prijať medzi seba napriek tomu, že nepochádza z aristokratickej rodiny. Ľudia ju považovali za ambicióznu a úžasnú ženu. To sa ale ich odchodom zmenilo.

V rozhovore pre Fox News Pasternak uviedla, že nevidí možnosť, ako by sa z vojvodkyne opäť mohla stať „milovaná a vážená členka kráľovskej rodiny so zjednotenou úctou a zbožňovaním Britov.“

„Táto loď už, bohužiaľ, odplávala,“ povedala. Princ Harry sa však podľa všetkého v júli vráti do Spojeného kráľovstva, aby odhalil sochu svojej zosnulej matky, princeznej Diany, v Kensingtonských záhradách spolu so svojím bratom princom Williamom (38). Dvojica sa údajne stretne 1. júla, v ten deň by ich matka oslávila 60. narodeniny.

Meghan pravdepodobne zostane v USA pripravovať sa na príchod nového prírastku do rodiny. Pár počas rozhovoru s Oprah odhalil, že spolu čakajú dievčatko. Narodiť by sa malo v lete. V rozhovore z úst Meghan zazneli aj kontroverzné tvrdenia o tom, že sa v paláci cítila depresívne, nepochopená a dokonca uvažovala o samovražde.

Pasternak pre Fox News uviedla, že mnoho ľudí má pocit, že tento rozhovor ukázal „Meghanin totálny nedostatok rešpektu k monarchii a v istom zmysle aj k Britom“. Kráľovská rodina je totiž silnou súčasťou britskej psychiky. „Princ Charles, princ William, vojvodkyňa Kate a kráľovná boli jej vyjadreniami šokovaní a zarmútení,“ povedala a dodala, že vojvodkyni verí, keď tvrdila, že bola naivná.

Meghan v rozhovore vyhlásila, že úplne nerozumela, do čoho vlastne ide a čo všetko znamená byť členkou tak prominentnej rodiny. Podľa nej len ženy, ktoré majú sklonené hlavy a poslušne dodržiavajú povinnosti ako vojvodkyňa Kate či Camilla Parker Bowles, dokážu ten nátlak vydržať.

Pasternak zdôraznila, že jedna vec, ktorú ako člen kráľovskej rodiny nemôžete, je mať vlastný názor. Namiesto toho sa od všetkých vyžaduje, aby za každú cenu ostali apolitickí, nestranní a len sa usmievali a na to Meghan podľa nej nebola stvorená.

V súčasnosti kolujú správy o tom, že vojvodkyňa zo Sussexu sa chce uchádzať o post prezidentky Spojených štátov. Kráľovský životopisec Tom Bower to označil za pravdepodobné. Aj Pasternak pripustila, že rozumie, prečo sa snaží o politický úrad, pretože má ambície, ktoré nepoznajú hranice.