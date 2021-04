Je to vonku! Škandalózny rozhovor Harryho a Meghan zasiahol aj Philipa († 99): Drsné slová

Britániu a celý svet tvrdo zasiahla správa o smrti princa Philipa († 99), ktorý zomrel 9. apríla 2021 obklopený svojou rodinou. Smutná správa prichádza krátko po tom, ako princ Harry a jeho manželka Meghan predstúpili pred svet v škandalóznom rozhovore. Čo si o ňom myslel princ Philip?

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Ako uvádza portál The Sun, kráľovský životopisec prehovoril o tom, aký mal 99-ročný princ Philip názor na to, čo vypustili z úst Harry (36) s manželkou (39). Údajne povedal, že „z toho nebude nič dobré“ a rozhodnutie svojho vnuka opustiť kráľovskú rodinu a vzdať sa povinností ľutuje. Okrem iného sa vyjadril, že „to nebola správna vec, či už pre krajinu alebo pre nich samotných“. Následne však doplnil, že „to je jeho život“.

„Viem od niekoho z jeho blízkych, že si myslel, že rozhovor Meghan a Harryho s Oprah Winfreyovou je šialenstvo a že z toho nebude nič dobré. Neprekvapilo ma to, pretože presne tak mi osobne opísal televízne rozhovory, ktoré v 90. rokoch poskytli princ Charles (72) a princezná z Walesu Diana († 36),“ povedal pre portál Daily Mail kráľovský životopisec Gyles Brandreth.

Brandreth tiež uviedol, že skutočnosť, že rozhovor bol odvysielaný, keď bol princ Philip v nemocnici, „ho neobťažovala“. „Čo ho znepokojovalo, bola zaneprázdnenosť páru vlastnými problémami a ochota hovoriť o nich na verejnosti,“ povedal životopisec, pričom dodal, že princ Philip podporoval svoju rodinu v tom, aby poskytovala rozhovory všade, kde to je možné, avšak jeho pravidlom bolo, aby „nehovorili o sebe“. „Viem, že to zdieľal so svojimi deťmi. Myslím si, že to zdieľal aj so svojimi vnúčatami,“ doplnil.

Zdá sa však, že Philipovi bola sympatická aj Harryho túžba robiť si veci po svojom a dodal, že „ľudia musia viesť svoj život tak, ako si myslia, že to bude najlepšie“.

Harry sa vydal na cestu do rodnej Veľkej Británie, aby sa mohol zúčastniť na pohrebe svojho starého otca princa Philipa. Zdroje blízke k páru uviedli, že 39-ročná Meghan sa síce chcela pridať k svojmu manželovi, ale lekárka jej odporučila, aby necestovala, pretože je tehotná s ich druhým dieťaťom.