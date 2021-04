Najlepšie autá pre seniorov: Zamerajte sa na päť parametrov, ktoré hrajú rolu

Majú veľa možností. Vybrať auto pre seniorov je v súčasnosti pomerne jednoduché.

Starší ľudia nenajazdia ročne zväčša veľa kilometrov, ani neorganizujú veľké rodinné dovolenky, avšak uvítajú možnosť pohodlne odviezť vnúčatá aj s autosedačkami. Aké sú pre nich najlepšie autá?

Tieto parametre hrajú rolu:

Benínový motor: Jazdia väčšinou kratšie trasy. Nákupná cena benzínového motora je navyše nižšia.

Asistenčné systémy: Starší ľudia už nie sú takí pozorní, preto by mali byť súčasťou výbavy najmä sledovanie mŕtveho uhla a brzdenie pred prekážkou.

Jednoduché nastupovanie: Vysoké a široké prahy, malý výrez dverí alebo malý uhol otvorenia dverí, to všetko sú veci, ktoré vám s vekom a so zdravotnými obmedzeniami budú prekážať. Všímajte si aj to, ako dočiahnete na bezpečnostný pás a jeho pracku a či ste dostatočne pohybliví na to, aby ste sa pohodlne pripútali. Poloha za volantom musí byť pre vás čo najpohodlnejšia. Kufor by mal mať čo najnižšiu nakladaciu hranu.

Automatická prevodovka: Nie je podmienkou, ale ak plánujete šoférovať do vysokého veku, automat ocení najmä vaše ľavé koleno. Plus vám umožní lepšie sa sústrediť na jazdu.

Chladená schránka: Užívate lieky, ktoré treba udržiavať v chlade? V tom prípade dbajte na to, aby bol aspoň jeden odkladací priestor chladený.