Rozpačité stretnutie v šou Tvoja tvár znie povedome: Fero Joke zosmiešnil Sisu Sklovsku, veľavravná reakcia!

Zábavná šou Tvoja tvár znie povedome je na televíznych obrazovkách v plnom prúde.

Najnovšie sa po boku komika Františka Košarišťana (30) alias Fera Joke objaví na pódiu aj speváčka Sisa Lelkes Sklovska (55), ktorú bude v najnovšej časti napodobňovať. To by však nebol prostoreký Fero, keby si do speváčky poriadne nešťuchol a nerobil si nemiestne posmešky. Stretnutie týchto dvoch zoči-voči tak bude viac ako rozpačité.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Šou Tvoja tvár znie povedome je plná poriadnej zábavy. O tú sa v tom najlepšom svetle stará aj skvelý zabávač a komik Fero Joke. Najnovšie kolo si však pre neho pripravilo poriadnu skúšku ohňom a divákom sa ukázal ako Sisa Sklovska aj so skladbou Noc sa končí až ráno. A aby sa mu na jeho premene pracovalo ešte lepšie, Markíza mu povolala tú najpovolanejšiu, samotnú Sisu! Počas skúšok si však Fero neodpustil poznámku.

„Latino som vymyslela, keď som mala 4 roky,“ zazneli slová komika, ktorý sa na tom dobre pobavil. Práve táto veta „toto som vymyslela ja“ pochádza zo staršieho videa, na ktorom sa Sisa aj s manželom Jurajom nachádzajú na akcii vo veľmi dobrej nálade a povestná hláška sa stala hitom internetu. Stretnutie so Sisou zoči-voči tak prebehlo hlavne na strane Fera trošku rozpačito, ale ľady sa po prvých sekundách hneď roztopili.