Apartmán v Levoči je na predaj za 270-tisíc: Zistíte, čo sa v ňom odohralo, pochopíte tú pálku

Štýlové apartmány v historickom paláci zo 14. storočia! Priamo v centre Levoče, ktoré je zapísané aj v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO, vzniká 20 apartmánov v nádhernom dobovom štýle.

Za 270-tisíc € sa dokonca dá kúpiť aj apartmán, v ktorého priestoroch ako salóniku rokovali prezidenti 11 krajín vrátane nebohých Michala Kováča († 86) a Václava Havla († 75).

Budovu postavili v 14. storočí. Najskôr slúžila ako sýpka, neskôr ako pivovar, či liehovar. Známy kupec Hans Schwab ju neskôr prestaval do podoby paláca. V roku 1998 v ňom bývali a stretávali sa prezidenti 11 krajín. Aktuálny projekt nazvali Lepalace.

„Levoča ako historické kráľovské mesto je jednou z najväčších perál Slovenska. Tento palác bol jej zaprášeným diamantom. Preto sme sa rozhodli ponúknuť ho ľuďom, ktorí vedia oceniť historickú hodnotu a architektúru paláca,“ vysvetlila Blanka Feč Vargová zo spoločnosti Elisia, ktorá apartmány renovuje a ponúka na odkúpenie do osobného vlastníctva.

Okrem apartmánov bude v prízemí kultúrna vináreň s wellnessom a na nádvorí aj cukráreň, kaviareň a služby: „S rekonštrukciou sme začali teraz a dokončiť ju chceme do decembra. Apartmány budú mať 40 - 100 metrov štvorcových. Sú 1- až 4-izbové a predávať sa budú ako holobyty. Ceny sa pohybujú od 80- do 270-tisíc. Je to polovica z cien, za aké sa predávajú apartmány v iných historických mestách. Všetko robíme pod dohľadom pamiatkového úradu.“

Aké podmienky majú pamiatkari

Pamiatkový úrad podmienil renováciu paláca niekoľkými obmedzeniami. „Hlavnou podmienkou s cieľom obnovy interiéru a exteriéru Domu meštianskeho je nevyhnutná údržba, oprava poškodení a prezentácia interiéru a exteriéru v autenticky dochovanom stave so súčasným zachovaním pamiatkových hodnôt. KPÚ Prešov v rozhodnutí určil, že zámer je možné pripravovať iba na základe spracovania prieskumu zavlhnutia s určením rozsahu a príčin zavĺhania objektu aj projektu sanácie vlhkosti a stavby vrátane dokumentácie inžinierskych sietí a výrobnej dokumentácie nových stolárskych, kamenárskych a zámočníckych výrobkov vrátane detailov,“ vysvetlila pamiatkarka Antónia Jacková z KPÚ Prešov s pracoviskom v Levoči.

