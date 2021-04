Vdova po režisérovi Formanovi ukázala, ako sa očkuje v USA: Z tohto Slováci odpadnú

Ako na bežiacom páse! Martina Formanová (55), vdova po legendárnom českom režisérovi Milošovi Formanovi († 86), žije v USA.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

V utorok sa na Instagrame pochválila, že dostala druhú dávku vakcíny, štyri týždne po tej prvej. Zdieľala krátke video nakrúcané z auta - očkuje sa totiž priamo na parkovisku! ,,Tak takto sa u nás očkuje. Pomáha armáda a nikto ani nevystúpi z auta a dostane injekciu,“ opísala priebeh.

Ako píše Blesk.cz, Formanová žije v Connecticute, ale kvôli vakcíne cestovala do susedného New Yorku. Zaočkovať sa dala hlavne preto, aby mohla po roku letieť za svojou rodinou do Česka. Formanovej môže zatiaľ len závidieť česká herečka Eva Holubová, ktorá jej príspevok komentovala.

Hoci má 62 rokov, a teda je staršia ako vdova po režisérovi, k vakcíne sa ešte nedostala – u našich susedov aktuálne očkujú ľudí nad 65 rokov. ,,Gratulujem ti, že žiješ v krajine, kde sa stačí dostaviť! My tu čakáme, často zmätok v mysli, strach v duši, ale nie na vakcíny, tie sú pre môj mladý ročník v nedohľadne, ale na to, čo bude!“ napísala Holubová do komentáru.