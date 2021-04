Lovec čiernych skládok Imrich 3 hodiny zbieral odpad: Z výsledku vám príde zle

Likviduje čierne skládky. Mladý podnikateľ Imrich Mitter (30) z Krupiny reagoval s priateľmi na podnet na sociálnej sieti a vyčistil čiernu skládku na odpočívadle pri Hanišbergu. Toto ho doviedlo k tomu, aby založil vlastné občianske združenie a pomáhal v odstraňovaní čiernych skládok aj na iných miestach.

O pár dní sa mu ozvalo ďalších päť obcí, ktoré by sa chceli zbaviť odpadkov a smetí. Krupinčan Imrich má upratovaciu firmu a navyše je poľovníkom, a práve toto ho inšpirovalo k tomu, aby začal odstraňovať čierne skládky. Na obrovský neporiadok za mestom na odpočívadle pri Hanišbergu ho upozornil jeden známy.

Mladý podnikateľ teda neváhal ani minútu, vyhrnul si rukávy a spolu s priateľkou a kamarátmi sa dal do upratovania. „Šiesti sme odpadky zbierali tri hodiny. Zaplnili sme 48 kusov 200-litrových vriec a objavili 40 pneumatík,“ prezradil Mitter, ktorý sa rozhodol založiť občianske združenie a s čistením nelegálnych skládok pomôcť aj v iných mestách a obciach.

„Už sme boli čistiť ďalšiu čiernu skládku v Sebechleboch, odkiaľ sa mi ozval starosta, a chystáme sa i do ďalšej obce,“ hovorí Imrich s tým, že majú nahlásené aj ďalšie čierne skládky. Mladému dobrovoľníkovi sa už ozvali aj firmy, ktoré mu kúpili vrecia na odpadky či náradie. Zatiaľ mu v čistení pomáhajú priateľka a kamaráti, no bol by rád, keby sa pridali aj ďalší ľudia, ktorí sa nechcú len prizerať, ale chcú byť aj nápomocní. Imrich si myslí, že riešením je prevencia. „Okrem toho by miesta, kde sú čierne skládky, mali byť viac kontrolované policajtmi a mali by sa za nelegálne vyhadzovanie odpadkov dávať aj sankcie,“ domnieva sa Mitter.

Skládka v číslach