Škandalózne správanie Meghan ožíva: Prehovoril jej prvý frajer! Pravda o Harryho žene

Meghan Markle a jej prvý priateľ Joshua Silverstein sa stretli prvýkrát ešte v roku 1993 v letnom tábore. Odvtedy ubehlo mnoho rokov, no Joshua sa rozhodol vyjadriť k nepríjemným obvineniam, ktoré sa dostali na povrch len nedávno.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako píše portál Metro, niekoľko dní pred odvysielaním kontroverzného interview s vojvodkyňou Meghan a princom Harrym internet zaplavili ešte kontroverznejšie tvrdenia. Zamestnanci Buckinghamského paláca uviedli, že Meghan vyhnala z práce jej dvoch osobných asistentov a ďalší z personálu povedal, že ich vojvodkyňa zo Sussexu v práci ponižovala. Bývalá herečka všetky tieto obvinenia okamžite poprela s tým, že je to len útok na jej osobu a je z toho smutná, keďže ona sama v minulosti bývala terčom šikanovania. Samotný palác reagoval, že netoleruje a nebude tolerovať šikanu alebo obťažovanie v paláci.

Meghanin dávny priateľ z detstva sa na celú situáciu nemohol len tak pozerať, a preto sa rozhodol ponúknuť na túto kauzu vlastný názor. Vyhlásil, že osobne si nevie predstaviť, že by jeho expriateľka dokázala niekoho šikanovať. „Vidím ju, ako robí čokoľvek, čo cíti, že by mala robiť, aby bola šťastná a spolunažívala v systéme, ktorý pravdepodobne nebol veľmi ústretový voči tomu, kto je a odkiaľ pochádza,“ uviedol Joshua. „Keď nájdete farebné ženy – obzvlášť černošky, ktoré sa postavia za seba, ozvú sa a hovoria proti tomu, čo považujú za (a aj je) neúcta alebo útlak, často to belosi klasifikujú negatívnym spôsobom, pretože nechcú, aby sa to dialo,“ vysvetlil.

Joshua a Meghan spolu chodili, keď boli ešte v tínedžerských rokoch. V staršom interview s Larrym Kingom Meghan priznala, že práve ona spravila prvý krok a pobozkala Joshua, keď mala iba 13 rokov. „Boli sme spolu každý deň, veľa sa rozprávali po telefóne, držali sa za ruky a bozkávali,“ prezradil zasa v ďalšom rozhovore súčasný herec a zároveň režisér Joshua Silverstein. „Pokiaľ je ona šťastná a on šťastný, to je všetko, na čom záleží,“ dodal na záver.