Meghan Markle sa nezdá: Prehovoril muž, ktorého pobozkala!

Muž, ktorého pobozkala budúca manželka princa Harryho, sa rozhodol povedať, ako to bolo!

Joshua Silverstein je profesionálny beatboxer, ktorý sa často objavuje na obrazovkách a v rozhovore pre televíznu reláciu prehovoril o svojom bozku s Meghan Markle (36). "Pobozkala ma! Nabrala odvahu a urobila to a ja som bola pravdepodobne prekvapený a nevedel som, že sa to stane, ale stalo sa. Nepamätám si, aký to bol bozk. Nebol to môj prvý," hovorí Joshua. Stalo sa to na divadelnom tábore, keď mali 13 rokov. Bolo to v rámci divadla, ale napriek tomu obaja ostali zahanbení, píše People. "Bola sladké, sladké dieťa, ale bola typická tínedžerka," dodal.

Napriek tomu, že princ Harry bude zrejme posledným mužom, ktorého pobozká, na svojho prvého nezabudla. Keď sa jej v roku 2013 počas rozhovoru opýtali na prvý bozk, ihneď vykríkla meno Joshua Silverstein. Po tábore sa s ním však už nebola v kontakte a vôbec nevedela, akým smerom sa vyvinie jeho život.