Kruté správanie Meghan potvrdil sekretár paláca! Z pravej tváre princovej manželky vám bude zle

Meghan Markle mala celkom iste úplne inú predstavu o živote v britskej kráľovskej rodine.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Sobášom s princom Harrym síce prišla ku šľachtickému titulu a zo seriálovej herečky sa stala svetoznáma celebrita, o ktorej sa píše takmer denne, ale spokojnosť jej to neprinieslo. Najväčšie problémy napáchala zrejme tým, že si do Londýna priniesla hviezdne maniere, na ktoré nikto nebol zvedavý. Od začiatku jej pôsobenia v kráľovskej rodine presakovalo na povrch, že sa chová otrasne ku svojim asistentom a zamestnancom Kensingtonského paláca.

Denník The Times teraz publikoval e-maily sekretára tohto paláca, z ktorých vyplýva, že Meghan šikanovala a psychicky vydierala minimálne troch zamestnancov. Dokonca sa v nich hovorí o emočnej krutosti. Je to pritom Meghan, ktorá poučuje verejnosť o tom, že má byť vľúdna k druhým a nešíriť nenávisť. Ale hlavný sekretár Kensingtonského paláca, sídla princa Williama a pôvodne tiež sídla princa Harryho, má o kalifornskej herečke úplne inú mienku. Vie byť vraj veľmi grobianská, krutá a neváha podriadených šikanovať. ,,Nemám v popise práce rozmaznávať ľudí," odpovedala vraj Meghan na výčitku, že sa ku zamestnancom správa neprípustne.

Podriadení to nenechali len tak a podali na Meghan u svojho zamestnávateľa sťažnosť. Zaoberal sa ňou sekretár Jason Knauf, ktorý píše, že "dve osobné asistentky vyhnala z paláca a podkopávala sebavedomie tretieho zamestnanca." Spomínané osoby pritom pre britskú kráľovskú rodinu pracovali bez problémov a sťažností niekoľko rokov. Knauf podľa denníka The Times prijal sťažnosť na Meghan v októbri 2018 a o problémoch informoval princa Williama. To sa časovo kryje s tým, kedy sa William a Harry prvýkrát veľmi ostro pohádali.

Onedlho potom Harry začal trvať na tom, že sa domácnosti rozdelia a on sa s Meghan presťahuje do Windsoru. Knauf sťažnosti odovzdal Williamovmu osobnému sekretárovi Simonovi Casemu. Prípadom sa zaoberala aj personálna riaditeľka Kensingtonského paláca Samantha Carruthers.

,,Som veľmi znepokojená, že bola vojvodkyňa schopná šikanovať dve svoje osobné asistentky a vyhnať ich z paláca počas minulého roka. Zaobchádzanie s osobou X bolo úplne neprijateľné," cituje z emailu The Times. ,,Vojvodkyňa podľa všetkého trvá na tom, že musí mať neustále niekoho pri sebe. Šikanuje osobu Y a snaží sa podkopať jej sebavedomie. Máme jednu správu za druhou od ľudí, ktorí boli svedkami neprijateľného správania voči Y," píše Knauf.