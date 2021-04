Domov dôchodcov v Bratislave pod drobnohľadom: Ďalšie prípady týrania seniorov?!

V domove dôchodcov (DD) na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove zadokumentovali ďalších päť prípadov možného týrania seniorov.

Celkovo by tak malo ísť o sedem prípadov. Podané trestné oznámenie za týranie blízkej a zverenej osoby tak bolo rozšírené. Pre TASR to uviedol starosta Ružinova Martin Chren.

"Nové vedenie domova dôchodcov zadokumentovalo päť ďalších prípadov, kde je podozrenie z týrania klientov. Spolu je to teda sedem prípadov. Aktuálne sa zdá, že to bude konečné číslo, pretože aj pri ďalších, kde sú stále nejaké podozrenia, nie je dnes, bohužiaľ, možné dostatočne dobre ich zadokumentovať," povedal Chren.

Podľa informácií, ktoré starosta má, polícia v tejto veci veľmi intenzívne koná. Vykonaných bolo aj niekoľko výsluchov. Poukazuje však zároveň aj na informácie o aktivite zrejme niektorých bývalých zamestnancov tohto zariadenia, ktorí sa pravdepodobne snažia nejakým spôsobom ovplyvňovať iných zamestnancov. "Začala sa napríklad šíriť aj taká fáma, že je to celé vymyslené len kvôli tomu, že mestská časť chce tento domov dôchodcov predať nejakým developerom. To rozhodne nie je pravda, ale vnímame to, že je to obrana útokom zrejme zo strany niektorých podozrivých," poznamenal Chren.

Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára pribúdať prípady klientov a zamestnancov pozitívnych na nový koronavírus. Po zisteniach intervenčných tímov nastúpil začiatkom marca do zariadenia krízový manažment, ktorý začal okamžite preverovať a dokumentovať všetky podozrivé prípady.

Podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v (DD) na Pažítkovej ulici sa objavil už vlani na jeseň. Anonymný podnet v novembri 2020 doručili do Kancelárie verejného ochrancu práv (KVOP), pre nedostatok kompetencií bol postúpený Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK). Kraj v súčasnosti sumarizuje podklady pre začatie kontroly, zároveň oslovil niekoľko inštitúcií o súčinnosť.

Mestská časť uviedla, že žiadny z podnetov, ktoré jej boli v minulosti adresované v súvislosti s týmto domom dôchodcov, nehovoril o týraní. Kontroly sa týkali najmä spôsobu vedenia a manažovania zariadenia či vedenia evidencie. Situácia však bola podľa nej o to komplikovanejšia, že od marca minulého roka bolo zariadenie pre pandemickú situáciu uzatvorené a nikto, okrem klientov a zamestnancov, doň nemohol vstúpiť.