Vlhovú šaty neposlúchali tak, ako si želala: Horúci záber spred Prezidentského paláca

Historický úspech slovenského športu sa dočkal aj ocenenia v podobe prijatia v Prezidentskom paláci. Zuzana Čaputová držiteľku veľkého krištáľového glóbusu pre najlepšiu lyžiarku na svete Petru Vlhovú (25) najskôr prekvapila telefonickou gratuláciou k veľkému úspechu.

Teraz pridala aj osobné stretnutie, z ktorého vzišiel veľký záväzok najlepšej slovenskej lyžiarky v histórii do budúcnosti.vyhlásila Petra rovnako odhodlane, ako sa púšťala celú sezónu dolu bielymi svahmi.

Po dňoch plných demisií a riešenia vládnej krízy sa aj Zuzana Čaputová dočkala niečoho, na čo je hrdé celé Slovensko a čo obdivuje celý svet. „Je mi veľkým potešením, že vás môžem privítať v Prezidentskom paláci.uviedla prezidentka, ktorá pridala slová obdivu k výsledkom, ktoré Petra dosiahla v nie práve najžičlivejších slovenských podmienkach. „O to obdivuhodnejší je váš výsledok,“ dodala ešte a slovenskej pýche zaželala aj olympijský úspech.

Petra Vlhová, ktorá prišla v spoločnosti celého svojho tímu - nechýbal ani taliansky tréner Livio Magoni, sa poďakovala prezidentke za morálnu podporu aj slová vďaky. A pridala aj jedno želanie, adresované mládeži Slovenska: „Celé roky som tvrdo pracovala, aby som dosiahla tento úspech. Veľký glóbus by som chcela venovať mládeži, lebo to je naša budúcnosť. V tíme by sme chceli založiť nadáciu na podporu detí, aj o tom by som sa chcela rozprávať s pani prezidentkou. Chcem pomôcť deťom.“

Módne faux pas

To sa zadarilo v Prezidentskom paláci, kde sa Zuzana Čaputová i Petra Vlhová stretli v šatách identickej farby. Obe stavili na kráľovskú modrú, ktorú Color Institute Pantone vyhlásil za farbu roka 2020 s týmto odôvodnením: vyjadruje stálosť, istotu, pokoj, sebadôveru, harmóniu a vzájomné napojenie. No postarali sa tým o faux pas. „Obe dámy sa určite tvárili, že sa nič nestalo, brali to s nadhľadom, ale jednoznačne zlyhal manažment tohto prijatia. Na jednej i druhej strane," prezradila odborníčka na protokol Mária Holubová, ktorá doplnila, že to nie je prvý taký prípad, a určite ani posledný. Niečo podobné sa stalo na stretnutí Hilary Clintonovej a Dagmar Havlovej. „Jediný, kto nemusí hovoriť, akú farbu si oblieka, je britská kráľovná. Tam máme tiež dobrý príklad: keď sa premiérka Thatcherová zaujímala o oblečenie kráľovnej dostala strohú odpoveď, že ona to oznamovať nemusí," dodala odborníčka s tým, že pri dodržaní roviny taktu by sa tomu dalo predísť.