Hviezde Oteckov sa darí: Koleník kupuje domy na Záhorí za mastnú sumu!

Útek z veľkomesta do raja plného zelene?!

Herecká hviezda Ján Koleník (41) sa rozhodol pre novú investíciu. Podľa informácií Nového Času si kúpil dve nehnuteľnosti takmer na samote na Záhorí. Vyzerá to tak, že umelec si chce dožičiť súkromie a vyhnúť sa zvedavým očiam verejnosti. Sláva si totiž vyberá svoju daň a chalúpky v malej dedinke mu určite prídu vhod. Koleník kúpil domčeky ešte v septembri minulé roka a zdá sa, že sa pustil do rekonštrukcie. Investícia však stála nemalé peniaze a herec musel siahnuť hlbko do vrecka!

Koleník patrí medzi vyhľadávané tváre slovenského šoubiznisu. Pôsobil a pôsobí v seriáloch či filmoch, a teda o pracovné ponuky núdzu nemá. Diváci ho aktuálne vidia v obľúbených markizáckych Oteckoch. Je tak isté, že si vie na svoj život dobre zarobiť. Svedčí o tom aj fakt, že si kúpil len v septembri minulého roka dva rodinné domčeky na jednom pozemku v dedinke Častkov na Záhorí. Nehnuteľnosti takmer na samote sú podľa záberov viac ako útulné a na herca čaká zaslúžený oddych v lone prírody. Vyzerá to tak, že sa chce Jano vyhnúť verejnosti a dožičiť si skutočné súkromie.

„Robili mu vysoký plot. Na pozemok z ulice takmer nie je vidieť. Aj sa tu zastavil a kontroloval celý pozemok. Viem, že to kúpil od rodiny, ktorá sa odsťahovala do zahraničia,“ prezradila jedna z umelcových susediek, ktorá si prominentného suseda pochvaľovala. Koleníka tak čaká krásne prostredie lesov na Záhorí, ktoré má čo by kameňom dohodil od svojho pozemku. Čerstvý vzduch, príroda a ticho určite padnú Koleníkovi vhod, predsa len ruch hlavného mesta nie je pre každého.

Kúpa takéhoto malého raja však nie je lacná. K domom totiž patrí nemalý pozemok, na ktorom sa nachádza dokonca aj vybudovaný bazén. „Cena nehnuteľností na polosamote s touto rozlohou a zhotovení v tejto lokalite a v tomto štandarde sa pohybuje okolo 110 000 €,“ vysvetlil realitný maklér Andrej Churý.

Dôvod kúpy

Samotný herec je známy tým, že si svoje súkromie úzkostlivo stráži. Na otázky Nového Času ohľadom nedávnej kúpy chalúpok nereagoval. Či zmení celkový ráz domčekov, alebo aký má plán do budúcna s nehnuteľnosťami či pozemkom, tak zostáva nateraz záhadou. Isté však je, že Koleník našiel svoj kúsok raja, kde si bude užívať oddych a možno sa z neho stane aj chalupár. Toto ale nie je jediný klenot v jeho šperkovnici. Vo svojom vlastníctve má aj viacero bytov, ktoré si zaobstaral už v minulosti.

Rozloha

Dom č. 1 - 83 m²

Dom č. 2 - 78 m²

Pozemok - 942 m²