Slovenskí futbalisti po remíze s Maltou: Prvý gól nás vykoľajil, druhý zabil

Slovenská futbalová reprezentácia sa ani na druhý pokus nedočkala víťazstva v kvalifikácii MS 2022. V Trnave sa v sobotu večer zrodila v súboji Slovensko - Malta nečakaná remíza 2:2 (0:2).

Malťania po úvodnej dvadsaťminútovke šokujúco viedli 2:0, keď ich góly strelili Luke Gambin a Alexander Satariano. Slovenské vyrovnanie prišlo krátko po zmene strán z hláv Dávida Strelca a Milana Škriniara. Víťazný gól už neprišiel, a tak sa slovenskí futbalisti postarali o jedno z najväčších negatívnych prekvapení v histórii kvalifikácií o postup na vrcholné podujatia.

Zverenci Štefana Tarkoviča po bezgólovej remíze na Cypre šokujúco zakopli aj doma proti 176. tímu rebríčka FIFA a jednému z najväčších outsiderov európskej časti kvalifikácie MS 2022. Tretie slovenské vystúpenie v kvalifikácii o postup na MS 2022 príde na rad už v utorok 30. marca. Slováci opäť v Trnave privítajú Rusov, ktorí sú zatiaľ s plným počtom 6 bodov na čele tabuľky H-skupiny.

Tréner Tarkovič po bezzubom výkone na Cypre prekopal zostavu a vymenil v nej dve tretiny hráčov. V porovnaní s nevydareným stredajším súbojom v Nikózii od začiatku nehrali brankár Dúbravka, obrancovia Hubočan a Pekarík, stredopoliari Rusnák, Duda a Bero ani útočník Boženík. Nahradili ich Kuciak, Koscelník, Valjent, Suslov, Greguš, Mak a Ďuriš.

Už úvodné minúty naznačili, že Slováci v takmer úplne novej zostave si na ihrisku vôbec nerozumejú. Nefungovali prihrávky nakrátko a tie na dlhšiu vzdialenosť úplne absentovali. Napriek tomu prvý rohový kop v 9. min takmer priniesol gól, ale lopta po hlavičkovom biliarde Škriniara a Ďuriša skončila nad bránkou hostí. Po štvrťhodine hry prišiel prvý maltský šok. Gambin si niekoľko metrov za šestnástkou urobil priestor a ľavačkou pekne trafil do vzdialenejšieho rohu Kuciakovej bránky - 0:1. Neprešli ani štyri minúty a Satariano si nabehol na center Camenzuliho a nikým nekrytý hlavou pridal druhý gól ostrovného outsidera - 0:2. Slovenská šanca na gól prišla v 27. min, ale Ďuriš po chybe maltského gólmana trestuhodne zahodil čistú šancu, keď lobom namieril len vedľa bránky hostí..

Do druhého polčasu nastúpili Slováci už bez dvojice Kucka - Ďuriš, na trávniku sa objavili Strelec a Boženík. Dôraz na väčšiu útočnú snahu sa vyplatil hneď na začiatku druhého dejstva, keď zverenci Tarkoviča za päť minút zmazali dvojgólové manko. A pri oboch góloch bol nový kapitán Škriniar. V 49. min hlavou predĺžil na Strelca a reprezentačný nováčik rovnako hlavou znížil na 1:2. V 53. min slovenskému tímu konečne vyšla štandardná situácia. Rohový kope Maka predĺžil hlavou bližšie k bránke Greguš a agilný Škriniar hlavičkou vyrovnal na 2:2. Ešte pred naplnením hodiny hry mohlo byť Slovensko vo vedení, ale strelu Boženíka vykopol z bránkovej čiary stredopoliar hostí Teuma. Rovnaký hráč zachránil aj v 66. min, tentoraz po hlavičke Škriniara. V 74. min pálil z dobrej pozície Boženík, ale jeho strela bola zablokovaná. O čosi neskôr bol v permanencii brankár SR, ktorý musel vyraziť strelu striedajúceho Grecha. Po niekoľkých ďalších pokusoch hostí už väčšie slovenské šance neprišli, a tak sa v Trnave zrodila nečakaná remíza, ktorá Slovákom už v úvode kvalifikácie výrazne komplikuje ambíciu postúpiť na majstrovstvá sveta.

Hlasy:

Milan Škriniar (obranca, strelec gólu a kapitán SR): "Ťažko sa mi to hodnotí. Prespali sme prvý polčas. Keď prehrávate o dva góly, je to potom ťažké proti každému súperovi. S Maltou doma remizovať 2:2 je smutné, nechcem používať ostrejšie slová. Takto sa hrať nedá. V druhom polčase prišli taktické zmeny, oživili sme to, dali sme dva rýchle góly, ale nepodarilo sa nám streliť tretí gól... Šance sme mali iba zo štandardných situácií a to je málo. Musíme sa zamyslieť."

Dávid Strelec (útočník SR a strelec gólu): "Do druhého polčasu sme išli s tým, že chceme otočiť zápas. Je smutné, že sa to nepodarilo. Taká je realita, už s tým teraz nič neurobíme. Snažil som sa pokračovať v pohybe, inštinktívne som to trafil, čo mi Miňo Škriniar sklepol. Prežívame smútok, namiesto šiestich bodov máme dva... Urobíme všetko preto, aby sme to odčinili, musíme teraz ukradnúť body silnejším súperom."

Dušan Kuciak (brankár SR): "Stratili sme dva body a navyše doma... Prvý polčas z našej strany bol zlý. Prvý gól nás vykoľajil, druhý zabil... Ten polčas sme len dohrávali. Po zmene strán sme vyrovnali, ale niečo tomu chýbalo. Domáce zápasy a navyše s Maltou musíme zvládať. Cez prestávku sme si povedali, že dáme do toho všetko a ideme to otočiť. Stačilo to len na remízu. Do zápasu s Ruskom si treba odniesť výkon z druhého polčasu, chýbal už len tretí gól."

Kvalifikácia MS 2022 vo futbale, H-skupina (Trnava):

Slovensko - Malta 2:2 (0:2)

Góly: 49. Strelec, 53. Škriniar - 16. Gambin, 20. Satariano, ŽK: 40. Ďuriš, 54. Koscelník - 23. Camenzuli, 86. Bonello

Zostavy:

Slovensko: Kuciak - Koscelník, Vajlent, Škriniar, Hancko (38. Holúbek) - Hrošovský - Suslov (72. Rusnák), Kucka (46. Strelec), Greguš, Mak - Ďuriš (46. Boženík)

Malta: Bonello - Shaw, Enrico Pepe, Borg - Joseph Mbong, Guillaumier, Teuma (90.+ Kristensen), Camenzuli - Gambin (68. Grech), Paul Mbong (68, Nwoko) - Satariano (79. Pisani)

Ďalšie dva sobotné výsledky v H-skupine:

Rusko - Slovinsko 2:1 (2:1)

Chorvátsko - Cyprus 1:0 (1:0)

Tabuľka:

1. Rusko 2 2 0 0 5:2 6

2. Slovinsko 2 1 0 1 2:2 3

3. Chorvátsko 2 1 0 1 1:1 3

4. Slovensko 2 0 2 0 2:2 2

5. Cyprus 2 0 1 1 0:1 1

6. Malta 2 0 1 1 3:5 1