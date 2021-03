Belohorcová ukázala zábery, ktoré otriasli aj celebritnými kamarátmi: Pre toto sme odišli z Miami!

Koncom leta 2020 si Zuzana Belohorcová s rodinou pobalili kufre a po 12 rokoch opustili americké Miami.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Rozhodnutie mnohých zaskočilo, keďže moderátorka neraz na sociálnej sieti svoje luxusné bydlisko kúsok od svetoznámej ulice Ocean Drive ospevovala. Pridávala vysmiate fotografie, ako sa s deťmi kúpe v oceáne, alebo zábery až gýčovo krásnych západov slnka. Belohorcová, jej manžel Vlasta Hájek a detičky Selma a Nevio sa usadili v španielskej Marbelle.

Bývalá učiteľa sexu teraz na Instagrame vysvetlila, čo rodinu donútilo opustiť milované Miami. Pridala fotografie, na ktorých vidieť pláž zasypanú odpadkami, davy hlučných ľudí, ktorí sa na seba tlačia napriek koronavírusu, a bezradných policajtov. Pravda je, že v zámorí sú v tomto období jarné prázdniny a mladí zjavne vyrážajú za zábavou pandémia-nepandémia.

,,Mnohí sa ma neustále pýtate, prečo sme odišli z Miami... Tu je jednoduchá a výstižná odpoveď. V takomto prostredí predsa deti nechcete vychovávať.... To, čo sa tam deje v posledných dňoch, je už neúnosné... Z raja na zemi sa stava doslova hotové peklo... Kedy bude späť to staré Miami? Tá naša krásna South Beach. Ocean drive... Trhá mi to srdce... Polícia mesta Miami Beach je už úplne bezradná. Zaslúžia si môj veľký obdiv. Ukočírovať túto nezvladnuteľnú masu je ťažký oriešok," komentovala Belohorcová davy utrhnuté reťaze.

V Miami to v posledných dňoch vrelo, polícia zatýkala a na rozohnanie davu použila slzotvorné prostriedky. Zábery z miesta, ktoré si mnohí predstavujú ako raj na Zemi, šokovali aj Belohorcovej celebritných známych. ,,Fúha," komentoval moderátor Martin Nikodým, s ktorým sa známa blondína stretáva v šou Tvoja tvár znie povedome. Zhrozenie vyjadrili aj české herečky Mahulena Bočanová a Alice Bendová.