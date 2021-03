Padla definitíva ohľadom olympijskych hier: Zahraniční diváci sa do hľadiska nedostanú!

Na tohtoročných olympijských a paralympijských hrách v Tokiu nebudú diváci zo zahraničia.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Japonskí organizátori to v sobotu oznámili predstaviteľom Medzinárodného olympijského aj Medzinárodného paralympijského výboru (MOV a MPV).Predstavitelia MOV a MPVFanúšikom, ktorí si už zakúpili vstupenky, by mali preplatiť náklady.Rozhodnutie o zahraničných divákoch padlo na sobotňajšom online mítingu, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia MOV, MPV, japonskej vlády, Tokia a organizátori hier.ďalšieho šírenia pandémie. Tento krok vo veľkom podporovala aj japonská verejnosť. Krajina doteraz zaznamenala asi 8800 úmrtí na ochorenie COVID-19 a kontroluje šírenie vírusu lepšie ako iné krajiny."S cieľom objasniť držiteľom vstupeniek zo zahraničia situáciu a umožniť im v tejto fáze upraviť cestovné plány, sa japonské strany dohodli, že im nepovolia vstup do krajiny počas olympijských a paralympijských hier.Tí si musia zaistiť ubytovanie a letenky. Preto sme sa museli rozhodnúť včas, ináč by sme im spôsobili veľa nepríjemností," uviedla prezidentka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová.Podľa medializovaných informácií sa predalo do zahraničia asi milión vstupeniek., no v jednotlivých krajinách o tom budú rozhodovať takzvaní autorizovaní predajcovia vstupeniek. Niektorí z nich si podľa agentúry AP prihadzujú aj 20 percent k cene lístka a zatiaľ nie je zrejmé, či sa fanúšikom vrátia aj tieto náklady.Finančné náklady zo straty predaja vstupeniek nesie Japonsko. Organizačný výbor očakával, že z predaja získa okolo 800 miliónov dolárov., no viaceré vládne audity podľa AP hovoria, že táto suma môže byť aj dvojnásobná. Okrem 6,7 miliardy dolárov ide o verejné financie.