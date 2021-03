Vyhrali spolu takmer všetko, no aj tak sa ich cesty rozídu? Magoni pripustil možný rozpad tímu okolo Vlhovej!

Talianský tréner Livio Magoni a slovenská lyžiarka Petra Vlhová tvoria nerozlučnú dvojicu už päť rokov! Vyhrali spolu takmer všetko, no aj napriek tomu nie je všetko tak rúžové, ako sa môže zdať.

"Zisk veľkého krištáľového glóbusu som už raz zažil, ale teraz cítim, že je to trochu viac, pretože som bol hlavným trénerom. Začali sme spolu pred piatimi rokmi, keď som sa stretol s Petrinou rodinou. Dosiahli sme dohodu a začali písať tento príbeh, ktorý je naplnený. Na začiatku sezóny som povedal, že Petra môže byť najlepšia a teraz je to realita. Som teraz trochu emotívny, ale je to dobré. Od rána sme vedeli, že to budú ťažké preteky. Všetci sme boli nervózni, ani sme veľa nerozprávali. Vo vnútri tímu to bolo rovnaké aj pred dvomi dňami. Snažil som sa čo najviac upokojiť situáciu," povedal Livio k zisku veľkého krištáľového glóbusu.



Po eufórii však nasledovala otázka, čo bude ďalšiu sezónu." Igor (Petrin otec pozn. red.) je šéfom tímu.Avšak Igor bude mať posledné slovo v rozhodnutí, ako budeme lyžovať v ďalšom období. Ďakujem a som šťastný za celé Slovensko," uzavrel talianský tréner.