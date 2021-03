Takto reagujú slovenské športové ikony na Petrin úspech: Slzy šťastia striedala obrovská radosť

Petra Vlhová priniesla na Slovensko obrovské emócie! Zisk veľkého krištáľového glóbusu nenechal chladného azda nikoho.

S gratuláciami na Petrinu adresu nešetrili ani najväčšie slovenské športové ikony ako Marián Gáborík či Matej Tóth.: "Je to neuveriteľné. Keď ste v tom športe a viete, čo to znamená tak viete, že si to ešte sama neuvedomuje. Neuveriteľný klobúk dolu. Zisk veľkého glóbusu, to je päť disciplín. Tu ide o tu všestrannosť toho pretekára.Boli sme svedkami veľkých emócii v Jasne.uzavrela Veronika. Tá sa na úvod rozhovoru sotva dostala k slovu, keďže ňou lomcovali veľkéVeronika to opísala tým, že pre ňu je Petrin úspech o to silnejší, že ju pozná už od mala.Tak ako celému Slovensku, tak aj mne robí Petra obrovskú radosť."Neuveriteľný úspech, aj keď si to Petra predstavovala trochu inak. Obrovský úspech.Sledoval som skoro každé preteky a boli to obrovské nervy. Neuveriteľné, aký úspech je toto pre Slovensko. Ďakujem a nazdravie.""Zo všetkých pretekárok mala najlepšiu formu. Chvalabohu sa jej vyhýbali zranenia.v zahraničí. Je to dobrá náplasť pre Slovensko, ktoré sa zmieta v pandémii.""Je to obrovská radosť pre Peťu a celý tím.Ak sa splnia podmienky, tak čosi podobné môžu dokázať všetci.""Je to neskutočné.Veľká, veľká gratulácia. Opäť sme sa zviditelnili vo svete."