Nórska premiérka po prúsere počas vyhláseného lockdownu: Prepáčte

Nórska premiérka Erna Solbergová sa ospravedlnila, že porušila pravidlá vyhlásené v krajine s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu. Vo februári sa Solbergová so svojimi príbuznými vydala do zimného strediska Geilo a oslávila tam s nimi svoje šesťdesiate narodeniny, informovala nórska verejnoprávna televízia NRK.

Správa o pochybení ministerskej predsedníčky prišla krátko po tom, čo nórska vláda vyzvala občanov, aby na veľkonočné sviatky zostali doma a nikam necestovali. V Geilo sa Solbergová, sprevádzaná manželom, zišla s rodinami svojich dvoch sestier a spoločne tam strávili niekoľko nocí. V priebehu dovolenky sa príbuzní okrem iného zhromaždili na večeri v jednom z apartmánov a prekročili tak maximálny počet desiatich ľudí, ktorý v tej dobe pre súkromné ​​akcie v Nórsku platil.

"V tejto chvíli sa môžem jedine ospravedlniť," povedala Solbergová vo štvrtok televízii NRK, ktorá o porušení pravidiel informovala ako prvá. "Človek, ktorý sa každý deň prihovára nórskemu ľudu o kontrole infekcie, by mal poznať pravidlá lepšie," dodala. Minister zdravotníctva Bent Höie vyjadril obavy, že by incident mohol ovplyvniť prístup Nórov k dodržiavaniu opatrení. "To, čo premiérka urobila, nie je dobré. Je veľmi dôležité, aby tí, ktorí sú zodpovední za stanovovanie pravidiel, sa nimi tiež riadili. Nemalo sa to stať," vyhlásil.

Prípadom Solbergovej sa teraz bude zaoberať polícia; premiérke hrozí pokuta. Solbergová bola doteraz oceňovaná za to, ako krajina boj proti koronavírusu zvláda. Nórsko, ktoré má 5,4 milióna obyvateľov, zaznamenalo od začiatku pandémie 84 553 prípadov nákazy a 648 úmrtí v súvislosti s chorobou covid-19. Krajina sa teraz stretáva s treťou vlnou nákazy; denne pribúda okolo tisícky nových prípadov. V septembri čakajú premiérkinu Konzervatívnu stranu Höyre parlamentné voľby, pripomína televízia NRK.