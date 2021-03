Umlčaný génius?! Nemecký lekár očkuje vlastnou látkou: Hlása skvelé výsledky, úrady zakročili

Nemecký lekár Winfried Stöcker vyvinul vlastný antigénny preparát proti koronavírusu Sars-CoV-2, ktorý postupne aplikoval sebe, svojej rodine a ďalším niekoľkým desiatkam ľudí. Výsledky, ktoré považuje za viac ako skvelé, vníma ako dôkaz získanej imunity.

Problémom ale je, že na imunizáciu prikročil bez súhlasu úradov, za čo čelí dvom trestným oznámením. Stöcker, ktorý má za sebou úspešné podnikanie v laboratórnej diagnostike, sa obhajuje tým, že v čase pandémie nie je čas na formality. Hovorí tiež, že jeho postup bol legálny a že nerobil žiadne pokusy na dobrovoľníkoch, lebo to boli v skutočnosti pacienti, ktorým aplikoval lieky v rámci terapie.

"Koronavírus nebude čakať, až bude povolenie za rok či dva udelené. Medzitým ochorie mnoho miliónov ľudí a státisíce ich zomrú len kvôli lipnutiu na pečiatke a kvôli názoru, že nepostupujem legálne," obhajuje sa Stöcker. Mnohí virológovia tvrdia, že Stöcker sa správa ako mastičkár, pretože nedodržiava základné pravidlá bezpečnosti a kontroly čistoty látky. Stöcker, ktorý sa pýši profesorským titulom, nie je v Nemecku ani mimo vedeckú obec úplne neznámou postavou. Médiá si ho všimli nielen kvôli jeho kritickým vyjadreniam na adresu utečencov, kancelárky Angely Merkelovej alebo klimatických aktivistov, ale tiež vďaka predaju jeho firmy Euroimmun zameranej na laboratórnu diagnostiku.

Obchod to bol úspešný, pretože firmu, ktorú založil na konci 80. rokov, predal istej americkej spoločnosti za 1,2 miliardy eur. Po predaji z odboru neodišiel a v Gross Grönau pri Lübecku si založil klinicko-imunologické laboratórium, v ktorom zamestnáva asi päť desiatok ľudí. A práve tam vyvinul antigénny preparát, ktorý je podľa neho výhodnejší ako doteraz vyvinuté vakcíny. Stöcker argumentuje tým, že jeho látka nevyvoláva žiadne alergické reakcie, nemá vedľajšie účinky a je nenáročná na výrobu. Uvádza tiež, že je možné ju rozvážať pri izbovej teplote a počas skladovania ju nie je nutné udržiavať v hlboko zmrazenom stave.

"Som teraz imúnny voči Sars-CoV-2," napísal Stöcker vlani v máji na svojom blogu. Predtým si v marci a apríli sám aplikoval štyri dávky antigénu. Látku následne podal svojej rodine vrátane detí. "Žiadny vektor, žiadna RNA, žiadny inaktivovaný koronavírus, len malý peptid," hovorí o svojej organickej zlúčenine. Stöcker bol presvedčený o úspechu, preto kontaktoval Christiana Drostena, ktorý je ako hlavný virológ berlínskej kliniky Charité jednou z tvárí boja s pandémiou. "Čítal som o vašom pokuse v denníku Lübecker Nachrichten," odpovedal mu Drosten. V liste mu oznámil, že chápe jeho pokus a že navrhuje neutralizačný test, ktorý by overil, že sa v tele skutočne tvoria protilátky proti koronavírusu. Výsledok neutralizačného testu, ktorý Drosten vykonal, priaznivé dáta skutočne potvrdil. Skúšku však označil skôr za diagnostické vyšetrenie než za rozbor účinnosti vakcíny.

Látku preveril aj virológ Hendrik Streeck z univerzity v Bonne, ktorý dospel takisto k povzbudzujúcemu výsledku. Hodnotenie Drostena a Streecka sú, ako nemecké médiá upozorňujú, tvrdením Stöckera, pretože ani jeden z nich sa do debaty verejne nezapojil. Vyjadriť sa priamo nechce ani ministerstvo zdravotníctva. Hovorca ministerstva Hanno Kautz na stredajšej tlačovej konferencii o téme hovoriť odmietol a na opakované otázky odpovedal, že nemá o látke a ani o kauze žiadne informácie.

Stöcker sa po dopisovaní s Drostenem obrátil na Inštitút Paula Ehrlicha (PEI), ktorý v Nemecku funguje ako liekový regulátor. Šéfa PEI Klausa Cichuteka požiadal o súhlas so skúšobnou imunizáciou dobrovoľníkov, aby si overil, že látka nevyvoláva žiadne vedľajšie účinky. Výsledkom boli dve trestné oznámenie, pretože PEI sa obával, že Stöcker vykonáva klinické skúšky experimentálneho liečiva bez príslušných povolení. "V súčasnej katastrofálnej situácii nie sú potrebné žiadne zdĺhavé dvojito slepé pokusy, aby sme zistili presné rozdiely v účinnosti. Naočkuje sa prvých tisíc dobrovoľníkov, ktorých rovno imunizuje. Ak to pôjde dobre, bude nasledovať desať tisíc ľudí a potom zvyšok," vysvetľuje Stöcker, ako by chcel postupovať. Stöcker tiež hovorí, že na sklonku roka naočkoval 64 ľudí, z ktorých žiadny nemal vedľajšie účinky a žiadny neochorel covidom-19.

"95 percent očkovaných malo po šiestich týždňoch po aplikácii ochranné protilátky vo vysokých koncentráciách," uvádza. Dáta o naočkovaných, medzi ktorými je aj dvanásťročné dieťa, zverejnil na svojom blogu. Odborníci ale údaje považujú za kusé. Stöckerov očkovací plán počíta s tromi dávkami po 15 mikrogramoch preparátu a potom odporúča v päťročných či desaťročných intervaloch zmerať protilátky pre prípadnú posilňujúcu dávku. Svoju látku si patentovať nenechal. Tvrdí, že chce, aby jeho antigén mohol vyrábať ktokoľvek bez akýchkoľvek licenčných poplatkov. "A aby vďaka tomu mohol byť každý očkovaný za minimálne náklady," dodáva.