Nemecko eviduje prudký nárast incidencie nákazy: S očkovaním má pomôcť armáda

Nemecko zaznamenalo vo štvrtok prudký nárast hodnoty sedemdňovej incidencie udávajúcej počet nakazených novým typom koronavírusu na 100 000 obyvateľov.

Zo stredajších 86,2 sa incidencia zvýšila na 90. Vyplýva to z údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI), informovala agentúra DPA. Naposledy hlásilo Nemecko takúto vysokú incidenciu 2. februára. Pred týždňom - 11. marca - predstavovala hodnota incidencie číslo 69,1. Najnižšiu úroveň (56,8) zaznamenali 19. februára. Odvtedy však výrazne stúpa.

V Nemecku sa však týždňová incidencia nákazy ako jediné hodnotiace kritérium pre zmierňovanie, či naopak, sprísňovanie opatrení, stáva čoraz častejšie terčom kritiky. V prípade, že táto hodnota počas troch za sebou nasledujúcich dní stúpne nad 100, je nevyhnutné zrušenie uvoľnení a znova má dôjsť k uzatvoreniu škôl a obchodov. Na tomto postupe sa začiatkom marca dohodli kancelárka Angela Merkelová spolu s premiérmi 16 spolkových krajín. Po celoštátnom vyše dvojmesačnom lockdowne sa tak mohli v niektorých spolkových krajinách zaviesť určité uvoľnenia protipandemických pravidiel.

Zjednodušenie pravidiel požaduje i minister vnútra Horst Seehofer. "Nemôžeme teraz zostať v lockdowne tri roky," povedal pre štvrtkové vydanie denníka Münchner Merkur. Navrhol napríklad, aby sa v obchodoch od incidencie 50 nakazených na 100.000 obyvateľov zaviedol limit len jeden zákazník na plochu desiatich štvorcových metrov. Nemecká ministerka obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová vo štvrtok pre hospodársky týždenník Wirtschaftswoche uviedla, že armáda je pripravená otvoriť vlastné očkovacie strediská, ktoré budú ľudí očkovať nepretržite.

"Bundeswehr môže prevádzkovať 28 očkovacích stredísk, ktoré budú fungovať sedem dní v týždni, deň a noc," vyhlásila. Denne by tak počet podaných vakcín mal zvýšiť o 20 000 dávok. Prevádzka očkovacích stredísk Bundeswehru by sa mohla spustiť v krátkom čase, uviedla s tým, že sa na túto úlohu pripravujú od novembra 2020. Dodala, že to záleží od ministra zdravotníctva Jensa Spahna.

Nemecká vláda čelí kritike za pomalý štart vakcinačnej kampane, pripomína DPA. Odborníci tvrdia, že krajina sa už nachádza v tretej vlne pandémie COVID-19 a upozorňujú najmä na šírenie britského variantu koronavírusu. Nemecko hlásilo vo štvrtok za ostatných 24 hodín 17 504 nových prípadov nákazy. Je to o 3000 viac než pred týždňom. Zároveň sa o 227 zvýšil počet súvisiacich úmrtí.