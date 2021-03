Diana a Michal zo šou Svadba na prvý pohľad šokujú: Po hádkach dieťa?!

Sympatickí hľadači lásky Michal (38) a Diana (30) boli prvým párom, ktorý sa divákom predstavil v markizáckom programe Svadba na prvý pohľad. Hoci im mnoho divákov držalo palce a žičili ich vzťahu, spočiatku sa zdalo, že títo dvaja k sebe absolútne nepatria.

Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Chladné prijatie nevesty pred oltárom a svadobná cesta v znamení hádok boli predzvesťou krachu jednej lásky. Zdá sa však, že sa vietor obracia. Pár má totiž k sebe čoraz bližšie!

Pochybnosti, či Michal a Diana patria k sebe, sa objavili hneď pri ich prvom stretnutí pri oltári. Ženích sa na nevestu ledva pozrel a manželský bozk jej „vlepil“ na líce. „Bolo tam napätie, ktoré sa dalo vyslovene krájať. Bolo tam teplo, to je ďalší faktor, ktorý stres ešte zvyšoval. Trochu mi vyhodilo ističe,“ priznal Michal s úsmevom v rozhovore s moderátorom Matúšom Krnčokom.

Diana jeho slová veľavravne potvrdila a na svoju polovičku prezradila, čo jej pošepla na svadbe mimo kamier: „Povedal mi, že som tu pre teba. Tvoja ruka je taká malá a sexi. Ale svadobná noc bola vo všetkej počestnosti.“ Ich svadobná cesta, ktorá po sobáši nasledovala, však odkryla „temné“ stránky oboch mladomanželov, ktorí o idylke mohli len snívať. Hádky boli na dennom poriadku.

Spoločná budúcnosť?

Vietor sa však otočil a po trápnych chvíľach to medzi mladomanželmi začína iskriť. Viac ako chyby si na sebe začínajú všímať pozitívne vlastnosti. „Ja zbožňujem, keď mi pripraví raňajky a večeru a keď spolu tancujeme,“ vyznáva sa nevesta. „Dianka keď niečo ide robiť, úplne sa do toho vrhne,“ chváli ženích jej povahové črty. Po turbulentných začiatkoch to teda vyzerá na rodiacu sa lásku.

V spoločnom rozhovore totiž prišlo aj na tému spoločného potomka. Ani jeden z dvojice nepohol brvou a s úsmevom na tvári napokon prehovoril Michal. „Sme na úplnom začiatku. Nevieme, čo bude, ale robíme všetko pre to, aby sme sa čo najlepšie spoznali, no a, samozrejme, to nevylučujeme,“ uzavrel tému ženích, ktorý od svojej milovanej zrazu nevie odtrhnúť zrak.