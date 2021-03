Napätie sa stupňuje: Remišová pritvrdila v prípade ultimáta, ktoré dala premiérovi

Predsedníčka strany Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová potvrdila, že ak nebude splnená požiadavka strany na zmenu na premiérskom poste, hrozí odchod strany z koalície.

Zdôraznila, že koaličná kríza je krízou vlády a mali by ju vyriešiť lídri strán čo najskôr. Doplnila, že problém za nich nemôže vyriešiť prezidentka SR Zuzana Čaputová ani opozícia.

"Naše stanovisko bolo jednotné po predsedníctve strany, a tým bola zmena na poste predsedu vlády. Na tejto požiadavke sa nič nezmení. Čiže je veľmi pravdepodobné, že potom nielen klub, ale celá strana by odišla z vládnej koalície," odpovedala na otázku, či hrozí rozpad alebo odchod strany z vlády. Finálne rozhodnutie však podľa jej slov bude musieť urobiť ich predsedníctvo. Dodala, že premiér si na utorkovom zasadnutí poslaneckého klubu Za ľudí vypočul ich požiadavky. Myslí si, že do budúcna by boli dobré pravidelné stretnutia premiéra s koaličnými klubmi pred schôdzou parlamentu. Argumentuje, že život koalície sa neodohráva len vo vláde.

Remišová odpovedala aj na otázku, či by ostala vo funkcii ministerky, ak by sa rozpadol klub Za ľudí. "To by nemalo absolútne žiadny význam. To vylučujem," reagovala.

Podčiarkla, že aktuálna kríza je krízou koalície. Reagovala tak na otázku, ako vníma pozvanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) od vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) k prezidentke. Myslí si, že lídri vládnych strán nie sú malé deti, aby za nich spor musela riešiť hlava štátu.