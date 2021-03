OĽaNO odpovedá na ultimáta SaS a Za ľudí: Nie sme v pozícii, že by sme mali ustupovať

Hnutie OĽANO je pripravené na všetky alternatívy riešenia koaličnej krízy.

ripustil to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Doplnil, že premiér Igor Matovič (OĽANO) počúva názory politických partnerov, ako aj názory v rámci hnutia. Chcú si tiež počkať na výsledok utorkového stretnutia Matoviča s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Naď nemá žiadnu ambíciu byť premiérom. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš povedal, že každá z koaličných strán by sa mala pozrieť do zrkadla. OĽANO podľa neho nie je v pozícii, aby neustále ustupovalo požiadavkám.

"Sme pripravení na všetky alternatívy, veľmi zodpovedne k tomu pristupujeme," povedal Naď novinárom. Nechcel komentovať, či Matovič odstúpi z postu premiéra. "Nikoho neobviňujeme, nič nepožadujeme, nikde neútočíme. Snažíme sa dávať von iba tie výstupy, ktoré sú dohodnuté," povedal minister o rokovaniach.

Naď uviedol, že nedostal ponuku na post premiéra. Ak má pokračovať vo vládnej pozícii, chce byť naďalej ministrom obrany. "Nemám absolútne žiadnu ambíciu a ani chuť ísť robiť predsedu vlády. Ktokoľvek by bol na tej pozícii, mal by to nesmierne ťažké," dodal.

Sme rodina a OĽANO si podľa Šipoša úlohu splnili. Dodal, že nastal čas, aby sa aj ostatné strany pozreli do zrkadla. "Vnímame ich ultimáta, neustále požiadavky akoby zámienku na povalenie vlády. Nie sme v tej pozícii, že by sme mali stále ustupovať," povedal Šipoš s tým, že každý zo štyroch partnerov nesie podiel zodpovednosti a každý by sa mal pozrieť do vlastného zrkadla. Ostatné strany by sa mali podľa neho zamyslieť nad tým, či je vinné len OĽANO alebo premiér Matovič. "Samozrejme, že aj premiér urobil chyby, za ktoré sa aj ospravedlnil," skonštatoval.

Šipoš nechcel špekulovať o tom, či si vie predstaviť vládnuť v trojkoalícii bez Za ľudí či SaS. V hnutí chcú, aby sa situácia uzavrela. "Chceme spolupracovať, pracovať pre ľudí," doplnil. "Ak sa to stane, tak sa určite k tomu postavíme," reagoval na otázku, či by Matovič odstúpil, ak by najprv odstúpil vicepremiér Richard Sulík (SaS).