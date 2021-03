Dostal ultimátum! Matovičovi sa koaliční partneri vyhrážajú odchodom: Sulík hrá vabank, hovorí politológ 

Posledná výzva! Víkendové rokovania medzi lídrami vládnych strán neupokojili rozbúrené koaličné vody.

Šéf SaS Richard Sulík (53) prichádza s ultimátom pre premiéra Igora Matoviča (47). Buď do budúceho utorka odstúpi a OĽaNO navrhne iného šéfa kabinetu, alebo liberáli odchádzajú z vlády. S rovnakou požiadavkou prichádza aj strana Za ľudí, ktorá na odchod vyzýva aj samotného Sulíka. Ten je ochotný vzdať sa na upokojenie situácie aj svojej ministerskej stoličky. Bude mať Slovensko nového premiéra? Čo na to koaliční partneri?!

V polovici minulého týždňa hovorili lídri vládnych stán o tom, že kríza je zažehnaná a na stole je nová dohoda. Jej podstatou bolo odstúpenie Mareka Krajčího z postu šéfa rezortu zdravotníctva a akýsi pakt o neútočení. Ten však vzápätí premiér porušil a pri ohlasovaní demisie svojho ministra opäť zaútočil na koaličných partnerov. Richard Sulík avizoval, že týmto krokom sa opäť dostali do bodu nula a rozbehol sa kolotoč víkendových rokovaní. Tie však žiadne výsledky nepriniesli, a tak SaS v pondelok vystúpila s jasnou požiadavkou. „Vyzývame Igora Matoviča, aby odstúpil. Takto sa nedá ďalej fungovať. Nie je mysliteľné, aby 80 % Slovákov nedôverovalo premiérovi,“ uviedol šéf liberálov na tlačovej konferencii.

Odídu z vlády?

SaS požaduje odchod predsedu vlády Igora Matoviča do budúceho utorka. „Ak k tomu nedôjde, odchádzame z vlády,“ vysvetlil Sulík s tým, že Matovič nie je podľa neho manažérsky, osobnostne ani komunikačne schopný viesť vládu v tejto zložitej situácii. V podobnom duchu sa vyjadrila aj strana Za ľudí, ktorá však okrem Matovičovej hlavy žiada aj hlavu Richarda Sulíka.

„Momentálne je situácia v rukách pána premiéra. Verím, že spolu s pánom Sulíkom zahodia egá a urobia štátnické gesto,“ povedala predsedníčka Veronika Remišová s tým, že ak ich požiadavka nebude splnená, uvažujú tiež o odchode z vlády. Aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková hovorí, že s Matovičom vo vláde nedokáže robiť reformy a vládnuť. „Ja verím, že Igor Matovič je veľký štátnik a toto sa vyrieši,“ dodala. Sulík aj Remišová sú ochotní vzdať sa funkcie, ak by to pomohlo výmene premiéra.

Nový premiér Heger?

Ak by sa Matovič rozhodol odísť, tento post by naďalej zostal strane OĽaNO. Menom, ktoré sa v tejto súvislosti najviac skloňuje, je meno súčasného ministra financií. „Počkáme si, čo navrhne OĽaNO, jedno meno už padlo viackrát, je to meno Eda Hegera, o tomto by sme sa vedeli rozprávať,“ uviedol predseda SaS. Politológ Radoslav Štefančík si myslí, že v smerovaní vlády by sa veľa nezmenilo, a za nitky by aj naďalej ťahal Igor Matovič. „Prípadný nástupca Eduard Heger sa nespráva v politike ako svojprávny v tom význame, že on je úplne v područí Igora Matoviča. Čo by bolo lepšie, by bola určite komunikácia,“ povedal.

Prezidentka Zuzana Čaputová pozvala v utorok premiéra na stretnutie. Nový Čas ho oslovil s otázkou, či by si vedel svoj odchod predstaviť, no odpoveď neprišla. Hnutie OľaNO však stojí za ním. „My nechceme, aby odstúpil Igor Matovič,“ povedal poslanec Ján Herák po rokovaní poslaneckého klubu. Šéf Sme rodina Boris Kollár hovorí, že cirkus pokračuje a koaličné strany robia všetko pre to, aby boli predčasné voľby. Zopakoval, že oni personálne požiadavky nemajú. „Čo sa stane, keď odstúpia? Sú to predsedovia strán, presunú sa do parlamentu a cirkus z úradu vlády sa presunie do parlamentu. Jediná cesta je, keď sa títo páni uzmieria," povedal Kollár na margo Matoviča a Sulíka.

Sulíkovi sa nemožno čudovať

Radoslav Štefančík, politológ

- To môžeme len tipovať, ako sa zachová Igor Matovič, predpokladám, že neodstúpi. Podstatou je, že oni sa minulý týždeň dohodli a premiér to vzápätí porušil, takže Richard Sulík musel zvoliť ráznejší krok. Hrá ale vabank, lebo z tohto by mohli byť pokojne predčasné voľby. Na druhej strane sa už nemožno Sulíkovi čudovať.

Matovič to už bude musieť riešiť

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Igor Matovič je ťažko predvídateľná osoba, ktorá zvažuje racionálne aspekty. Ale v tejto situácii už to bude musieť riešiť, lebo stratí akúkoľvek podporu. SaS navrhla rozumnú možnosť, ako pokračovať vo vládnutí, len v zmenenom zložení vládneho kabinetu. Zatiaľ nie je dohoda, že by mohol pomôcť riešeniu situácie odchod Richarda Sulíka. Otvorené sú teda všetky možnosti, buď odíde jeden z nich alebo obaja.

Ako sa vyvíjali vzťahy v koalícii

1. marca - Pristálo lietadlo s ruskou vakcínou Sputnik V, očkovacie látky slávnostne vítal premiér Igor Matovič, dnes už exminister Marek Krajčí a infektológ Pavol Jarčuška. V ten istý deň vystupuje zo strany Za ľudí poslanec Tomáš Valášek, ktorý kritizuje privezenie a spôsob vítania neregistrovanej vakcíny.

2. marca - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok považuje za jednoznačný signál, že Sputnik V je politickým nástrojom Kremľa.

3. marca - Predseda SaS Richard Sulík hovorí o tom, že je treba baviť sa o rekonštrukcii vlády s tým, že v žiadnom prípade im nejde o predčasné voľby a prekáža im štýl vládnutia premiéra, v podobnom duchu vníma situácia aj predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, obaja lídri strán sa stretávajú s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

5. marca - Minister obrany Jaroslav Naď hovorí o tom, že OĽaNO je pripravené vládnuť vo dvojici.

6. marca - Matovič sa po prvýkrát vyjadruje k vládnej kríze, hovorí, že si nemyslí, že padne a Mareka Krajčího treba podľa neho pochváliť.

7. marca - Richard Sulík vraví, že funkcia Igora Matoviča „veľmi zmenila“ a že takú mieru útokov za 12 rokov v politike nezažil. „Kladiem si otázku, kedy vládne. Mám pocit, že tretinu času trávi písaním na Facebooku a druhú tretinu takýmito útokmi,“ povedal v TA3.

8. marca - Koalícia vo vnútri diskutuje ďalej. SaS do stredy nebude dávať žiadne vyhlásenia. Na stole je funkcia každého člena vlády. Čaká sa len na vyjadrenie Sme rodina a OĽaNO.

9. marca - Premiér útočí na šéfku Európskej liekovej agentúry pre podľa neho pomalú registráciu Sputniku V, šéfka ŠÚKL Baťová sa jej ospravedňuje, premiér sa dostáva do ostrého sporu s jej mužom, bývalým poradcom Andreja Kisku Radom Baťom.

10. marca - Sme rodina oznamuje, že nemá personálne požiadavky, dáva si však podmienky pre zotrvanioe v koalícii, zdá sa, že kríza je zažehnaná, padnúť má hlava Krajčího.

11. marca - Matovič odvoláva Krajčího, nazval ho obeťou a nezabudol si opäť „kopnúť“ do koaličných partnerov. Krajčího odchod má byť postupný a podmienil to očkovaním Sputnikom, čo však nebolo dohodnuté. Sulík hovorí, že dohoda padá.

12. marca - Krajčí podáva demisiu, lebo nechce eskalovať napätie v koalícii.

13. -14. marca - Víkedové rokovania medzi koaličnými partnermi nedošli k zhode. Za ľudí žiada odchod premiéra aj Sulíka z vlády.

15. marca - Richard Sulík oznamuje, že ak Igor Matovič neodstúpi, odchádza SaS z vlády.