Šok rok po smrti speváčky Evy Pilarovej († 80): Kto si toto mohol dovoliť?!

Už prešiel rok, čo umelecký svet opustila spevácka diva Eva Pilarová († 80), ktorej sa stali osudnými problémy s obličkami.

Jej smrť zasiahla širokú kultúrnu obec, ale hlavne jej manžela Jana Kolomazníka (68), ktorý sa z jej smrti dodnes nespamätal. Ten chodí každý druhý deň na miesto posledného odpočinku svojej zosnulej ženy, no naposledy ostal poriadne zaskočený. Jan Kolomazník pravidelne navštevuje hrob svojej ženy Evy Pilarovej, ktorá mu v náručí odchádzala na druhý svet.

„Najprv ma trochu zarazili davy ľudí, ktoré sem chodili. Ale teraz som rád. Veď to znamená, že mali Evu radi,“ prezradil Jan pre Blesk.cz., ktorý vždy na hrobe uprace vyhorené sviečky a zapáli nové. No teraz vdovec zistil, že jej niekto ukradol zhruba tridsaťcentimetrovú sošku anjela s mačkou v náručí a taktiež ďalšiu sošku mačky. To jej tam dal preto, lebo spevácka diva mačky milovala, a je len otázne, kto sa k takému nehoráznemu činu ponížil.