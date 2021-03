Muž má netradičných domácich miláčikov: Ich venčenie sprevádzajú komplikácie

IT manažér sa skutočne nenudí. Prasiatka Billy a Franklyn s ním trávia väčšinu času, no má to jeden zádrhel.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ako píše Mail online, Josh Townsend (32) z Cheltenhamu sa stará o dve malé prasiatka. Dopraje im pestrý program, berie ich aj na prechádzky. Lenže práve v tom je problém. Spoločne môžu navštevovať len tie miesta, ktoré im schválilo ministerstvo životného prostredia. Musia sa vyhýbať obchodom, kaviarňam a priestorom na piknik. Je to kvôli tomu, že ošípané by mohli šíriť choroby.

Josh však trvá na tom, že jeho prasiatka sú úplne čisté, ale stále tu je riziko prenášania infekcií. IT-čkar teda vymyslel trasu, na ktorej by mohol venčiť svojich miláčikov. Tú následne skontroloval vládny úradník. "Je to veľmi frustrujúce. Najmä preto, že pôvodná trasa bola po niekoľkých mesiacoch používania zrušená, len kvôli tomu, že som pridal Franklyna," uviedol majiteľ ošípaných. "Trasu znova skontrolovala iná žena a povedala, že nie je vhodná kvôli piknikom," dodal.

Josh sa búri proti tomuto rozhodnutiu. Tvrdí, že vždy dokáže dohliadnuť na to, či sa prasiatka blížia k nejakému odpadu a dáva na nich riadny pozor. Voči verdiktu sa odvolal znova v januári, ale márne. Nikdy ani nedostal negatívnu reakciu na prasiatka. "Starší občania ich milujú," uviedol majiteľ. "Sú to skutočne roztomilé a skutočne inteligentné zvieratá. Ale pretože sú šikovní, potrebujú 24-hodinovú interakciu a ľahko sa nudia," vysvetlil. Zaujímavosťou je, že prasiatka dokážu počúvať na povel. Hoci sú to veľmi múdre a poslušné zvieratká, majiteľ musí dbať na ich prísnu životosprávu. Ich primárnou potravou sú bravčové pelety, ale zjedia aj ovocie či zeleninu. Josh im rád pripravuje pokrm na kokosovom oleji, nakoľko je prospešný pre ich pokožku.

Ako sa ale prasiatka dostali do Joshovej domácnosti? Bolo to spontánne rozhodnutie. "V januári minulého roku sme išli na farmu na mini prasiatka. Mali zaujímavú ohradu - jedno zo samcov ošípaných uniklo a dostalo sa do ohrady pre samice," uviedol. Práve vtedy sa rozhodol, že si kúpi maličkého Billyho. Franklyna si ale zobral od jednej pani, ktorá prasiatka rozdávala.

Hoci má v súčasnosti Josh doma dve mále a zároveň veľké radosti, už by nechcel ďalšie prasa na krku. Ľuďom však odporúča, aby si určite adoptovali aspoň dve ošípané. Ak by mal niekto iba jedno, bolo by to veľmi náročné. Často by sa mohlo nudiť, nemalo by sa s kým hrať, a preto je lepšie zadovážiť mu aj parťáka. Billy a Franklyn mali medzi sebou spočiatku nezhody. Potrebovali si jasne určiť, "kto je tu šéf". Postupne sa ale dalo všetko do poriadku a teraz z nich sú najlepší kamaráti.