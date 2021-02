Muž si zobral sučku z útulku, zachránila mu život: Hrdinský čin chlpáčky

Nikto nemôže dať človeku toľko lásky ako domáci miláčik.

V tomto prípade ide o sučku nemeckého vlčiaka Sadie, ktorú si jej nový majiteľ pred pár mesiacmi adoptoval. Na revanš ona pred týždňom zachránila život jemu. Nebyť šesťročnej sučky Sadie, mohol Brian Myers (59) dopadnúť oveľa horšie. Podľa lekárov ho uprostred noci postihla mozgová príhoda. Brian chcel prejsť do kúpeľne, no spadol rovno na zem. Jeho štvornohá záchrankyňa mu okamžite pribehla na pomoc. Olizovaním tváre sa ho snažila upokojiť.

„Chytil som sa jej obojku a ona začala ťahať. Takto som sa mohol kĺzať po podlahe,“ opísal Brian svoje ťažké chvíle pre televíziu CBS2. Vďaka tomu sa dostal k telefónu a privolal si sanitku. Brian sa teraz zotavuje v rehabilitačnom zariadení, no so Sadie pravidelne komunikuje vďaka videohovorom. Tá nateraz zostala u jeho príbuzných, no, ako sám dodáva, iba dočasne, pretože patrí len jemu.

Pred pár mesiacmi bolo všetko naopak. Brian si vzal Sadie z útulku, kde ju nechal jej bývalý majiteľ, ktorý sa sťahoval preč. Podľa útulku ju pre nedôverčivosť k novým ľuďom a najmä mužom bolo ťažké umiestniť. Znovu si dokázala vytvoriť puto až s Brianom.