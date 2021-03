Prezidentka Čaputová prijala demisiu Mareka Krajčího: S jedným sa nevie stotožniť

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vníma demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) ako prirodzený následok situácie, ktorej v pandémii nového koronavírusu a v celej spoločnosti čelíme.

Nevie sa preto stotožniť s interpretáciou, keď je demisia Krajčího podávaná ako obeta. Prezidentka to vyhlásila po tom, ako prijala od Krajčího demisiu.

"Dôverujem tomu, že ste ako minister zdravotníctva konali podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a že rozhodnutia, ktoré ste prijímali, boli vedené dobrými úmyslami. Žiaľ, ako všetci vieme z vlastnej skúsenosti, niekedy ani toto neprináša také výsledky, aké by sme si želali a aké potrebujeme," uviedla hlava štátu.

Okrem prevádzkových problémov rezortu podľa nej mal Krajčí za úlohu zvládnuť aj prípravu medicínskeho a epidemiologického plánu boja s pandémiou. "Faktom je, že sa vám vaše viaceré kľúčové odporúčania nepodarilo presadiť a nepodržali vás pri tom členovia vlády ani vlastní ministri. Situácia sa aj preto kontinuálne zhoršovala," pripomenula prezidentka.

Čaputová deklaruje, že si váži Krajčího ľudský vklad a nasadenie do riadenia ministerstva. Vyvodenie politickej zodpovednosti však považuje za integrálnu súčasť mandátu, ktorý ako minister získal. Pripomenula, že práve vyvodzovanie politickej zodpovednosti bolo jednou z veľkých tém pred voľbami a hnutie OĽANO očakávania verejnosti na jej vyvodzovanie podporovalo.

Od nástupcu Krajčího očakáva, že v boji s pandémiou bude od vládneho kabinetu dôraznejšie vyžadovať väčšiu podporu a pomoc, a to vo všetkých ohľadoch. "Pretože ak by minister zdravotníctva v čase pandémie aj naďalej zostal bezmocný, znamená to, že sme bezmocní všetci. Čo je stav, ktorý je pre občanov Slovenska neprípustný," zdôraznila.

Rezort zdravotníctva bude dočasne viesť minister financií Eduard Heger (OĽANO). Čaputová ho informovala, že jeho úlohou bude zabezpečiť fungovanie rezortu až do vymenovania nového ministra zdravotníctva.