Monika Jankovská stále leží na psychiatrii: Pánska návšteva v nemocnici

Neostáva sama. Už niekoľko dní leží bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (50) na psychiatrickom oddelení v trenčianskej nemocnici. Dostala sa tam po tom, čo ju sudca prepustil z väzby a nariadil jej monitorovanie elektronickým náramkom. Ten už by mala mať namontovaný na nohe, čo znamená, že sa môže pohybovať len v určitom rozsahu.

Jankovská tak v praxi môže ísť na slobodu, no zdravotný stav jej to zrejme stále neumožňuje. Nový Čas zachytil, ako ju do nemocnice prichádza navštíviť zrejme jeden z rodinných príslušníkov. Ten prišiel v drahom fáre, v ktorom sa kedysi vyvážala práve Jankovská.

Hneď po prvom prepustení Jankovskej ju pred väznicou zadržali kukláči a vzali do väzby v inom prípade Fatima, kde je tiež obvinená. Po pár dňoch však sudca Okresného súdu v Trenčíne povedal, že síce vidí kolúzne dôvody, no na ich odstránenie stačí monirovanie náramkom. Už od začiatku týždňa je tak Jankovská formálne voľná.

Problémom je, že leží hospitalizovaná na psychiatrickom oddelení v nemocnici. Podľa jej advokáta Petra Erdősa je ťažké odhadnúť, kedy jej doktori povolia odísť. „Nemám inú informáciu ako takú, že stále je hospitalizovaná,“ povedal advokát. Ten ešte začiatkom týždňa informoval, že jeho klientka sa psychicky zrútila po tom, čo ju aj po prvom prepustení opätovne vzali do väzby.

Nový Čas v stredu pred nemocnicou zachytil biely mercedes, v ktorom sa pravidelne vyvážala práve Jankovská, keď bola ešte političkou. Z neho vystúpil mladý muž s čiapkou na hlave a respirátorom, ktorý sa podobal na Jankovskej syna. Krátko nato zamieril na oddelenie psychiatrie, kde strávil približne dve hodiny. Následne si to namieril do vedľajšieho pavilónu, kde by mal ležať otec Tibor Jankovský (51).

S ním sa expolitička rozviedla v roku 2018. Len pred pár dňami spadol z 30-metrovej výšky a poranil si chrbticu, panvu a mal podozrenie aj na vnútorné poranenia. Ako často a či synovia Jakub (26) a Martin (25) navštevujú rodičov v nemocnici, advokát Jankovskej povedať nevedel. „Neviem o tom, nemám takéto informácie. Prijímanie návštev závisí od nemocnice,“ dodal Erdős.

Syn Jakub navštevoval mamu Moniku Jankovskú vo väzbe aj ako advokátsky koncipient. Dostal sa tak k nej napriek tomu, že bola v kolúznej väzbe a iné návštevy by musel schvaľovať vyšetrovateľ či prokurátor. Nový Čas kontaktoval aj syna Jakuba Vaska, či navštívil v stredu mamu. Advokátka Lenka Charvátová, u ktorej je koncipientom, odpovedala len, že ona ani Jankovskej syn neboli navštíviť Jankovskú v nemocnici. Na otázku, či tam bol jeho brat Martin, neodpovedala. Podľa vyhlášky hlavného hygienika sú návštevy v nemocniciach zakázané. Výnimky sú pri návšteve „osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce“. Osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protipandemické opatrenia.