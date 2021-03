Monika Jankovská mieri na slobodu s náramkom, Janíček z kauzy Fatima reaguje: Bude z nej iná žena!

Mieri na slobodu. Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská (50) minulý týždeň vyšla z väzenia ako slobodná žena, avšak len na pár sekúnd.

Hneď ju zbalili policajti a prokurátor dal opäť návrh na jej väzobné stíhanie v inej trestnej veci. Trenčiansky okresný súd však v nedeľu v noci rozhodol, že na to nie je dôvod a Jankovskú opäť pustil na slobodu. Expolitička bola ešte v pondelok hospitalizovaná na psychiatrii v tamojšej nemocnici, no udalosti okolo nej naznačovali, že môže ísť po roku domov.

Počas dňa totiž za ňou zavítal mediačný a probačný úradník, ktorý prišiel aj s monitorovacím elektronickým náramkom. Ten zabezpečuje, aby sa Jankovská pohybovala iba v presne vymedzených miestach podľa toho, ako určil súd. Sudca Michal Frátrik uznal kolúzne dôvody, ale povedal, že stačí na to iba monitorovanie náramkom a Jankovská môže ísť na slobodu. Advokát Jankovskej Peter Erdős povedal, že jeho klientka bola hospitalizovaná a o jej prepustení rozhodne lekár.

„Sudca pre prípravné konanie svojím uznesením rozhodol tak, že prepustil moju klientku zo zadržania. Čo sa týka návrhu na vzatie do väzby, skonštatoval, že tzv. kolúzne dôvody väzby vzhliadol, avšak jej väzbu nahradil primeranými povinnosťami a obmedzeniami. Konkrétne ide o zákaz styku a kontaktovania sa s obvinenými, svedkami, znalcami v trestnej veci vedenej v kauze Fatima. Zároveň sudca rozhodol, že nevzhliadol dôvody pokračovacej, resp. preventívnej väzby,“ informoval Erdős.

Hovorca trenčianskeho súdu Roman Tarabus dodáva, že zákaz styku sa týka aj formy elektronickej komunikácie. Proti verdiktu o oslobodení sa ohradil prokurátor a prípad sa tak dostane na Krajský súd v Trnave, ale sťažnosť nemá odkladný účinok a Jankovská mohla ísť na slobodu. Erdős ešte v noci z nedele na pondelok hovoril, že Jankovskej stav neumožňuje, aby mohla opustiť ústavné zariadenie. Minulý týždeň po verdikte Najvyššieho súdu a jej opätovnom zadržaní sa Jankovská podľa neho psychicky zrútila, a preto musela byť hospitalizovaná na psychiatrii.

Janíček reaguje

Jankovská je obvinená v prípade trenčianskeho podniku Fatima, kde mala mariť spravodlivosť. Podľa svedka mala vziať úplatok od mafiána Petra Čongrádyho za to, aby poslala pôvodných majiteľov do väzenia a mafián by sa tak penziónu Fatima zmocnil. Ona to odmieta. Údajný poškodený v kauze Fatima Ondrej Janíček tvrdí, že trenčiansky súd berie s rezervou. Podľa neho sa Jankovská bude na slobode správať inak.

„Dobre vieme, že akonáhle vyjde na slobodu, sa pani Jankovská otrasie a je z nej úplne iná žena. Mám s ňou osobné skúsenosti, viem, že ona je silná. Mám zato, že by mala byť až do rozhodnutia súdu väzobne stíhaná,“ pokračoval Janíček a dodal, že aj dnes sú ľudia v tejto kauze, ktorí sa stále obávajú o svoj život.