Evelyn čelí v šou Tvoja tvár znie povedome tvrdej kritike: Obrovská vlna hejtu za jej výzor! Komička vracia úder

Kam sú až schopní hejteri zájsť?! Komička Eva Evelyn Kramerová (30) sa opäť stala terčom kritiky svojich neprajníkov.

Sympatická blondínka má pocit, že vždy pri zverejnení nových fotiek, či ohlásení projektov, do ktorých sa chystá, sa nájdu ľudia, ktorí sa jej vysmievajúci z postavy. Vulgárne komentáre dokonca sprevádzajú aj jej účinkovanie v markizáckej speváckej šou Tvoja tvár znie povedome. Hoci priznáva počiatočné slzy a slabosť, neprajníkom vracia úder! Evelyn prijala ponuku stať sa súčasťou už šiestej série markizáckej šou Tvoja tvár znie povedome.

V nedeľu sa predviedla ako skutočná dračica v úlohe známej raperky Cardi B. Jej cesta pred svetlá reflektorov je však opäť sprevádzaná mnohými vulgárnymi a nenávistnými komentármi zo strany jej neprajníkov. A hoci je Evelyn silná a emancipovaná žena, podobné narážky by k plaču priviedli mnohých silných jedincov. „Na internete som prvýkrát po štyroch rokoch rozklikla komentáre pod svojou fotkou, ktorú sme fotili do Tvoja tvár znie povedome,“ spomína Evelyn a krátko nato ju čakalo veľmi nepríjemné prekvapenie. Privítali ju vyhlásenia ako: „Obťažuje nás covid, testovanie, štatárium, reklamy a takéto buchty.“ či „Kam všade sa nestrčí tá nesympatická Evelyn?“

Samozrejme, že sa blondínke podobné komentáre vôbec nečítajú ľahko. „Ja už naozaj neviem v tejto dobe. Toľko hejtu, že som si povedala, že dobre, že ja nosím tú červenú šnúročku na ručičke. Na chvíľku mi to prišlo hrozne ľúto, veď pochopiteľne. Je rok 2021 a stále je niekto, kto si myslí, že v telke majú byť len modelky. No ja si myslím, že nie,“ odkazuje svojim „hejterom“.

Zároveň tak povzbudzuje všetky ženy kyprejších tvarov, ktoré o sebe stále pochybujú. „Myslím, že sa netreba obmedzovať vo svojich snoch len preto, že nevyzeráme tak, ako by sa malo.“ Pre tých, ktorí si myslia, že by ňou podobné vyjadrenia zamávali, má jasný odkaz. „Dostala som infarkt, pobalila som si kufrík a povedala si, že je načase zmeniť krajinu alebo planétu,“ vtipkuje sebe vlastným humorom.

Motivuje aj ostatných

Evelyn sa ani po týchto hnusných slovách neskryla do kúta a už v prvom kole šou pred divákmi vysvetlila svoj zámer ísť do šou. „Pre mňa je to taká osobná výzva dokázať, že aj také väčšie ženy ako ja dokážu veľké veci. Hrozne rada by som dokázala aj takým nemodelkám, že máme na to,“ povedala hrdo a odhodlane komička, ktorá je vďačná, že existujú aj milí a prajní ľudia. „Ďakujem za podporu a som šťastná, že mám ľudí, ktorí vidia za hranice výzoru.“

Nie je to med lízať

A hoci nenávistné komentáre od hejterov zabolia, Evelyn kráča so vzpriamenou hlavou. „Riadim sa heslom - ži a nechaj žiť. A myslím si, že každý by sa mal zamerať na svoj život ako na ten toho druhého,“ priznala Novému Času komička a na záver iba dodala: „Bola by som rada, aby predtým ako ľudia začnú súdiť, skúsili nastaviť zrkadlo sami sebe. Verím, že by mali potom väčšie pochopenie.“