Prečo jej to robia? Belohorcová v šou Tvoja tvár znie povedome: Drsné narážky od kolegov!

Už by aj stačilo! Hovorí Zuzana Belohorcová (45), ktorá pred mnohými rokmi moderovala erotické relácie.

Jej ikonické vystupovanie si pamätajú takmer všetky generácie, ktoré ju na televíznych obrazovkách videli. Sexica sa tak ani po rokoch nevie zbaviť nálepky učiteľky sexu. Najnovšie však účinkuje v zábavnej šou Tvoja tvár z nie povedome, kde v nedeľu vystúpila ako legendárna Madonna. A hoci jej vystúpenie bolo éterické a slušné, porota na čele s moderátorom Martinom Nikodýmom (49) si poznámky o sexe neodpustili. Belohorcová tak musela preglgnúť nejednu trpkú slinu.

Belohorcovú azda všetci poznajú ako moderátorku erotických relácií Láskanie či českej verzie Peříčka. Aj preto by mnohí čakali, že v prvom kole Tvoja tvár znie povedome predvedie nejaké šteklivé číslo, no nestalo sa tak. Ako Madonna bola zahalená od hlavy po päty. A hoci bolo číslo bez erotického podtónu, po ňom prišli poriadne podpásovky. „Uhmmmm, Morticia,“ začal Nikodým a okamžite bozkával jej ruku ako Goméz v Addamsovcoch.

„Zuzka, to bolo také nádherné éterické vystúpenie. Ty si tak kreslila rukami. Ja som normálne videl, akoby si maľovala štetcom lásky,“ snažil sa vtipkovať Martin a narážal na jej ikonickú vetu z erotickej relácie. „Ja som presne čakala, že toto bude,“ zasmiala sa najprv. Hodnotenia poroty sa niesli v podobnom duchu. „Zuzana krstila náš druhý album, ktorý sa volal Mám chuť a bola na ňom nafukovacia Anča,“ povedal Mário Kuly Kollár a pokračoval: „Ty si bola zrazu v tom ventilátore, ktorý vial ten vzduch. Si bola ľahká ako Peříčko.“ A aby toho nebolo málo, pridal sa aj Marián Čekovský.

„My sme spolu účinkovali v klipe Myslím, že môže byť a ty si bola so mnou v sprche,“ povedal a hneď mu skočila Zuzana do reči. „A myslíš, že môže byť?“ povedala blondínka a zrejme tým chcela ukončiť spomínanie historiek s jej minulosťou. Porota s Nikodýmom tak Zuzaninej minulosti nezostala nič dlžná a bolo vidieť, že tieto poznámky jej už rozhodne nie sú po chuti.

Hnevá sa na nich?

Belohorcová bola síce z narážok na svoju minulosť nesvoja, priznáva, že je na to zvyknutá. „Keď bol človek moderátorom erotickej relácie v tej dobe, pamätá si to každý. Aj to poteší, no na druhej strane by už stačilo, pretože ja som nikdy nebola žiadna učiteľka sexu. To sú veľmi vtipné prirovnania,“ povedala Novému Času so smiechom Belohorcová. Z Nikodýmovho laškovania si, zdá sa, ťažkú hlavu nerobí. „Nemyslím si, že by Martin nejako extra narážal na moje moderovanie. Spomenul to raz, maximálne dvakrát. Vôbec mu to nezazlievam,“ hovorí Zuzana, ktorá je dnes mamou dvoch detí.

Aj preto označenie učiteľka sexu nemá v obľube. „Samozrejme, človeku to nie je príjemné. Aj keď sa nehanbím za to, čo som robila. Nerobila som nič zlé, bola som iba moderátorkou v tej dobe, keď ešte bola táto téma tabu, tak som veľmi jemne a decentne moderovala program. Priznám sa, že toto sú naozaj nepodstatné veci v živote. Takéto nálepky nech si dáva kto chce, čo chce,“ dodala Belohorcová, ktorú teší, že aj po rokoch jej meno rezonuje a za svoju prácu sa nehanbí. Ako sama hovorí: „Prerazila som aj na českom trhu a moderovala som ako jedna z prvých v slovenčine.“