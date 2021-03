Kamaráti Fero Joke a Evelyn hviezdami šou Tvoja tvár znie povedome: Konflikt hneď po prvom kole?!

Skončí ich dlhoročné priateľstvo?! Komici Eva Evelyn Kramerová (30) a František Košarišťan (30) alias Fero Joke sú hviezdami šou Tvoja tvár znie povedome.

Včera videli diváci ich prvé čísla a obaja dali do svojich vystúpení maximum. Na víťazstvo si brúsila zuby práve Evelyn, ktorá bola v úlohe raperky Cardi B. Pri záverečnom hodnotení od kolegov prišiel obrovský šok. Všetci čakali, že komička dostane od svojho kamaráta päť bodov, no nestalo sa tak. Práve to malo Evelyn poriadne nahnevať a šepká sa, že s Ferom niekoľko dní neprehovorila.

Evelyn a Fero sú kamarátmi od základnej školy, keď boli spolužiakmi. No ich prvé stretnutie bolo ešte v škôlke. Strávili tak celé detstvo a ich priateľstvo trvá až dodnes. Markíza oboch pozvala do šou Tvoja tvár znie povedome v domnení, že kamoši to tam spoločne rozbalia. V prvom kole skutočne zahviezdili, no len málokto tušil, že to v zákulisí malo poriadne vrieť.

Za všetkým malo byť záverečné bodovanie, ktoré si účinkujúci dávajú medzi sebou. Každý z nich môže udeliť jednému z kolegov päť bodov. A kým Evelyn dala automaticky svoje body kamošovi Ferovi, z jeho strany by tento krok čakala márne. „Ja som chcel dať svojich päť bodov Evičke. Ale hovorím si, že my sme tí najlepší kamaráti a to bude také nápadné,“ povedal pred divákmi Fero a Evelyn okamžite reagovala: „Ja som si to nepovedala!“

A skutočne päť bodov od najlepšieho kamaráta nedostala. „Evelyn bola celý čas vo výbornej nálade. Keď prišlo bodovanie a nepočula od Fera svoje meno, totálne zamrzla. Bolo vidieť, že ju to zamrzelo,“ prezradil Novému Času zdroj zo štábu. Celá situácia nabrala ešte väčší spád. „Počul som, že pár dní spolu nekomunikovali,“ dodal zdroj.

Dusno na pľaci?

Prvé kolo bolo nakrútené už pred pár týždňami a šou pokračuje ďalej. Tvorcovia sa tak obávali, či nebude na pľaci dusná atmosféra. Vyzerá to však tak, že Evelyn to hodila za hlavu a všetko je v poriadku. „Keď sme s Ferkom v hocijakom strese, vždy si povieme, že aké je skvelé, že sme v tejto šou naraz a môžeme to všetko spolu zdieľať,“ povedala Novému Času komička. Fero si napätie medzi ním a Evou nepripúšťa ani s odstupom času. „Nepovadili sme sa, sme super osmička,“ reagoval Fero.