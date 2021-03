V bratislavskej zoo zomrel obľúbený tiger biely: Smútok zo straty vystriedala radosť

Veľkú stratu vystriedala radosť z nového života! Zoologická záhrada v hlavnom meste prišla o unikátneho tigra bieleho.

Svojich zvieracích kamarátov opustila nádherná šelma Achilles vo veku nedožitých 19 rokov. Medzi návštevníkmi sa tiger tešil obľube. No v osudný deň do zoo predsa len prišiel dôvod na úsmev.

Je to veľká strata, no zároveň prirodzený kolobeh života. Aj takto reagujú na skonanie nádherného tigra Achilla pracovníci zoologickej záhrady, ktorým neostáva nič iné, iba sa so smrťou obľúbeného zvieratka vyrovnať. Zo smútku ich akoby zázrakom ešte v ten istý deň vyviedlo narodenie zdravého mláďatka antilopy vranej. Rozhodli sa ho pomenovať Achilles a uctiť si tak pamiatku krásnej šelmy, ktorá im robila radosť neuveriteľných 15 rokov.

Majestátny tiger Achilles sa stal súčasťou bratislavskej zoo v roku 2006 a spolu so samicou Shilang tvorili harmonický pár a priviedli na svet niekoľko mláďat. „Bol to tiger s vyrovnanou povahou, rozvážny, pokojný, mal výborný vzťah so samicou Shilang, s chovateľmi vždy ochotne spolupracoval, miloval vodu,“ prezradila Monika Ďurkovičová zo ZOO Bratislava.